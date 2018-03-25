İngiliz kamu sendikasından Türkiye'ye 'OHAL’i kaldırın' çağrısı

1.3 milyon üyesiyle İngiltere'nin en büyük kamu sendikalarından biri olan UNISON, Türkiye'ye 'OHAL'in kaldırın' çağrısı yaptı.

1.3 milyon üyesiyle İngiltere'nin en büyük kamu sendikalarından biri olan UNISON sendikası, yıllık olağan uluslararası toplantısında Türkiye’yi tartıştı. UNISON Uluslararası Komite Başkanı Paul Glover "KESK, DİSK ve SPOT’la birlikte çalışmaya, onların demokrasi ve insan hakları mücadelelerine destek olmaya devam edeceğiz. OHAL’in kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Sendikanın uluslararası bölümü tarafından Newcastle’da düzenlenen konferansa, Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT) yöneticileri de katılarak Türkiye’deki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Önceki gün başlayan ve bugün sona erecek olan konferansın ikinci gününde Türkiye’nin yanı sıra Kolombiya ve Filistin de tartışıldı. Türkiye oturumuna katılan UNISON Merkez Yürütme Kurulu üyesi Stephen Smellie ve SPOT yöneticileri Çağdaş Canbolat, Ceren Sağır ve Arif Bektaş, Türkiye ile ilgili bir sunum yaptı. Sendikalar, gazeteciler, akademisyenler ve Kürt halkı üzerindeki baskılara dair geniş bir sunum yapan SPOT yöneticileri, ülkenin OHAL ve KHK’lerle yönetildiğini, muhalefet üzerinde baskı politikalarının devam ettiğini aktardı.

İngiltere’nin dört bir yanından gelen delegelerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye oturumunda, oldukça fazla sorunun sorulması dikkat çekerken Türkiye halklarıyla dayanışma konusunda daha fazla çalışmanın gerekliliği üzerinde duruldu.

Oturumun sonunda delegeler, Erdoğan ve AKP hükümetinin OHAL’i kullanarak iktidarlarını devam ettirmek istediğinin anlaşıldığını belirterek Türkiye halklarıyla daha fazla dayanışma içinde olmanın ciddi bir görev olacağı vurgulandı.

UNISON Uluslararası Komite Başkanı Paul Glover gazetemize bir açıklama yaparak OHAL’in derhal kaldırılmasını istedi. Glover şöyle devam etti:

"UNISON, özellikle de darbe girişimi sonrası olağan üstü baskı ve zorbalıklar yaşayan Türkiye’deki işçi ve emekçilerle dayanışma içindedir. Biz, KESK, DİSK ve SPOT’la birlikte çalışmaya, onların demokrasi, insan hakları ve OHAL’in kaldırılması için mücadelelerine destek olmaya devam edeceğiz. OHAL’in kaldırılmasını istiyoruz." (Newcastle/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 25 Mart 2018 00:14

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