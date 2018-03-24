Londra’da 'Afrin ile dayanışma yürüyüşü'

Londra'da 'Dünya Afrin ile dayanışma günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Dünya Afrin ile Dayanışma Günü kapsamında Londra’da düzenlenen yürüyüşte, İngiltere Hükümeti’nden Anna Campbell’in cenazesinin İngiltere’ye getirilmesi talep edildi.

Afrin’i Savunma Kampanyası tarafından 24 Mart Cumartesi günü düzenlenen yürüyüş, Hyde Park’ın Marble Arch metro istasyonuna yakın olan köşesinde başladı. 15 Mart’ta Afrin’de hayatını kaybeden İngiltere vatandaşı Anna Campbell’in ailesi de yürüyüşe katıldı. Afrin’e yönelik operasyonların son bulmasının talep edildiği yürüyüşte İngiltere’nin AKP Hükümeti’ne verdiği destek de protesto edildi. İngiltere’de yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin yanı sıra tüm coğrafyalardan Kürtler, çok sayıda İngiliz vatandaşı ve farklı uluslarardan göçmenler de yürüyüşte yer aldı.

Trafalgar Meydanı’nında gerçekleştirilen oturma eyleminin ardından yürüyüş Parlamento Meydanı’na kadar devam etti. Yürüyüşün ardından yapılan konuşmalarda, Afrin ile dayanışma etkinliklerinin Afrin özgürleşinceye kadar devam ettirileceği dile getirildi. Gösteri, 25 Mart Pazar günü Kuzey Londra’daki Finsbury Park’ta gerçekleştirilecek Newroz kutlamasına ve 31 Mart’ta aynı güzergahta düzenlenecek Afrin ile dayanışma yürüyüşü için yapılan çağrılarla son buldu. (Londra/EVRENSEL)

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