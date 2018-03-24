Pir Sultan Abdal Kültür Derneği: Gözaltılar serbest bırakılsın

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri, gözaltına alınan üye ve yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi: Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan!

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği üyeleri, gözaltına alınan üye ve yöneticilerinin serbest bırakılması taleiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, aralarında PSAKD Genel Başkan Yardımcısı ve Erzincan Şube Başkanı Erol Yeter ve dernek üyeleri Akın Demir, Doğan Şimşir ve Murat Demiray’ın da bulunduğu toplam 16 kişinin gözaltına alınmasının keyfi ve hukuksuz bir uygulama olduğu dile getirildi. Yöneltilen suçlamaların ise asılsız, temelsiz ve saçma olduğu ifade edildi.

Gerçekleştirilen operasyonun asıl hedefinin bütün bir Alevi örgütlülüğü olduğunun ifade edildiği açıklamada "Alevi toplumunu Alevi örgütlülüğünden uzaklaştırarak asimile etmenin hesapları yapılmaktadır. İsteniyor ki Aleviler korkup Alevi kurumlarına ve cemevlerine gitmesin.

İsteniyor ki Aleviler inancına, kültürüne ve yaşam tarzına sahip çıkmasın. İsteniyor ki Aleviler örgütsüz, dağınık ve atomize olmuş bir şekilde hak ve hukukunu koruyamayan savunmasız bir topluluk haline gelsin. Ancak egemenler şunu iyi bilsin ki yaptıkları bütün hesaplar boşa çıkacak. Bizler binlerce yıldır her türlü saldırıya, baskıya ve katliama karşın bugüne kadar ayakta kalmayı başardık. Bizler aynen inanç önderlerimizin yaptığı gibi canımız ve kanımız pahasına bu ulu yolu yaşatmaya kararlıyız" denildi.

'PİR SULTAN'IN İNANCI, BİLİNCİ VE DİRENCİ REHBERİMİZDİR'

"Baskılar karşısında susmayacağız, Pir Sultan’ın inancı, bilinci ve direnci bizim rehberimizdir" denilen açıklamada inançlarına, cemevlerine ve kurumlara sahip çıkmaya dair halka çağrı yapıldı. (Ankara/EVRENSEL)

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