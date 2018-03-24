TV10 çalışanları: Baskılara karşı mücadeleye devam

KHK ile kapatılan TV10'un çalışanları, televizyonlarının açılması talebiyle sürdürdükleri eylemin 77'inci haftasında Galatasaray Meydanı'nda buluştu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan TV10’un çalışanları ve izleyicileri, televizyonlarının açılması talebiyle 77’nci kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Munzur Çevre Derneği, Cumartesi Anneleri ve Alevi kurumlarının destek verdiği eylemde “Alevilerin sesi TV10 susturulamaz” pankartı açıldı.

Eylemde konuşan TV10 çalışanı Turabi Kişin, “77 hafta önce başlattığımız eylemin amacı, Alevilerin sesi olan TV10’nun geri alınması ve basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıların son bulmasıdır. 77 hafta önce başlatmış olduğumuz eylemimiz devam ediyor. Geldiğimiz noktada bu baskılar artarak devam ediyor. Bildiğiniz gibi onlarca televizyon, gazete, radyo kapatıldı ve hala kapatılıyor. Bir yerde basın özgürlüğü yoksa orada herhangi başka bir özgürlükten bahsetmek mümkün değildir” diye konuştu.

‘TV10 ÇALIŞANLARI SERBEST BIRAKILSIN’

TV10 Yönetim Kurulu Başkanı Veli Büyükşahin, Yayın Kurulu Üyesi Veli Haydar Güleç ve Kameraman Kemal Demir’in tutukluluğuna değinen Kişin, çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Kişin ayrıca düşünce ve ifade özgürlüğünden kaynaklı tutuklu olan gazetecilerin ve siyasetçilerin de serbest bırakılmasını talep etti.

‘KAPATMALARIN HIZ KAZANACAĞINI GÖRECEĞİZ’

Kişin, Doğan grubunun satışı ve Meclis Genel Kurulundan geçen internet yasasına değinerek “İnternet yasası çıkarıldı. Bu yasa ile gördük ki internet alanına da tahammül edilmiyor. Bir şekilde onun önü kesilmeye çalışılıyor. Tekçi zihniyet, medya alanında da tekleşme noktasında tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde artık internet yayınlarının da kapatılacağını göreceğiz, internet gazeteciliğinin de kapatılacağını göreceğiz. Herhangi bir paylaşıma dahi müdahale göreceğiz. Şimdi de kapatılıyor ama bunun hız kazanacağını göreceğiz” dedi. Baskıların devam edeceğini dile getiren Kişin, eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

Eylem, “Özgür basın susturulamaz” sloganlarıyla son buldu. (İstanbul/EVRENSEL)

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