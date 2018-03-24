F oturumu: Engelli ve tüberküloz hastası Deniz serbest bırakılsın

İHD'nin 313 haftadır düzenlediği 'F oturumu'nda bu hafta, yüzde 80 engelli ve tüberküloz hastası olan mahpus Turgay Deniz’in durumuna dikkat çekildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri "F Oturumu"nun 313'üncüsü için Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi. "Hasta mahpuslar serbest bırakılsın", "Tecrit öldürür, dayanışma yaşatır" pankartlarının açıldığı eylemde sık sık "Turgay Deniz serbest bırakılsın", "Tecrit işkencesine son", "İnsan, haklarıyla insandır" sloganları atıldı.

Bu hafta yüzde 80 engelli ve tüberküloz hastası olan hasta mahpus Turgay Deniz’in durumuna dikkat çekildi. Basın açıklamasını okuyan oyuncu Nur Sürer, “Başta ağır hasta mahpuslar olmak üzere; yaşam hakkı ihlalinin önlenmesi ve tedaviye erişim hakkının önündeki engellerin kaldırılması için hasta mahpusların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.

‘YÜZDE 80 ENGELLİ VE TÜBERKÜLOZ HASTASI’

Sürer, Turgay Deniz'in Ankara Sulh Ceza Hakimliğince SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevine götürüldüğünü dile getirerek şu bilgileri paylaştı: 1983 Mutki/Batman doğumlu Turgay Deniz, tutuklanmadan önce yüzde 80 engelli bir tüberküloz hastasıdır ve İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesinden aldığı raporu bulunmaktadır. Tüberküloz hastalığı nedeniyle sol akciğeri işlevsiz ve harap olmuş durumdadır. Sağ akciğerinde ise Lezyon bulunmaktadır ve tüpe takılı vaziyette yaşamını sürdürmektedir. Ayrıca vücudunda açık yarası da vardır. Yarasına pansuman yapılması, hastalığının tedavisi için sürekli doktor kontrolünde olması gerekiyor. Turgay Deniz'in tedavisi için hijyenik ortamın yaratılması zorunluluktur. Maltepe 1 Nolu L Tipi Hapishanesi idaresi tarafından pansuman ve ilaçları hastanın kendisine verilmiştir. Tek başına kendi pansumanını ve tedavisini yapma imkanı olmadığı gibi birlikte kaldığı 9 kişinin de yaşamı risk altındadır. Çünkü ‘Verem Hastalığı’ bulaşıcı bir hastalıktır ve hızla yayılma riski taşımaktadır. Kaldığı ortamda yarasının da iltihaplanma riski söz konusudur. Yanında kalanlar yara iltihaplarının koktuğunu söylemektedirler. Turgay Deniz'in son günlerde ise tırnakları ve dudaklarında morarma başlamıştır.

‘BUGÜN DEĞİLSE YARIN ARAMIZDAN AYRILACAKLAR’

Turgay Deniz’in avukatının 2 defa savcılığa başvurarak serbest bırakılması ve tedavisinin yapılması için Deniz’in tutukluluk haline itiraz ettiğini dile getiren Sürer, her iki itirazın da reddedildiğini söyledi. Yetkililere seslenen Sürer, “Serbest bırakmadığınız her hasta mahpus bugün değilse yarın aramızdan sessizce ayrılacak. İnsanlık suçu işlemeyin. Yasaları uygulayın. Hasta mahpusları serbest bırakın. Hasta mahpuslar serbest bırakılıncaya kadar biz, insan olmanın en temel sorumluğuyla, tüm hasta mahpusların sesi olmayı sürdüreceğiz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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