Avukatlar: Soma Katliamı davası cezasızlıkla kapatılmak isteniyor

Soma Katliamı'nın pazartesi görülecek duruşması öncesi aileler, kitle örgütleri ve avukatların katlımıyla bir panel düzenlendi.

301 madencinin ölmesi ile sonuçlanan Soma Katliamı'nın pazartesi günkü duruşması öncesi yapılan panelde dava sürecinin uzatılarak cezasızlıkla sonuçlandırılmak istendiği vurgulandı.

Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği, 26 Mart Pazartesi günü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmalarına devam edilecek olan Soma Maden Katliamı davası öncesinde panel düzenleyerek dava sürecinde gelinen durumu konuştu.

Dernek binasında gerçekleşen ve çok sayıda madenci ailesi ile birlikte kitle örgütü temsilcilerinin de katıldığı panelde konuşmacılar Manisa Baro Başkanı Av. Ali Arslan, dava avukatlarından Av. Seçil Ege ile Av. Sercan Aran idi.

AV. ALİ ARSLAN: ADALETİN YERİNE GELDİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ

Panelde ilk olarak konuşma yapan Baro Başkanı Av. Ali Arslan, davanın geçtiğimiz yıl şubat ayında sonuçlanma aşamasına geldiğini ancak müdahale ile sürecin uzatıldığını dile getirdi. Arslan "Pazartesi duruşma ile birlikte yeni bir sürece girebiliriz. Biz artık davanın bitmesini istiyoruz. Gerçek sorumluluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu şekilde acılar biraz dinmiş olacak. Adaletin yerine geldiğini görmek istiyoruz" dedi.

Av. Seçil Ege de açılan maddi, manevi tazminat davalarının yerel mahkemelerde ailelerin lehlerine sonuçlanmaya başladığının bilgisini vererek şunları söyledi: Ancak bunun istinaf ve temyiz süreci de bulunuyor. Henüz tam olarak kesinleşmiş değil. İdare mahkemelerde devletin sorumluluğuna dair açılmış tazminat davaları da devam ediyor ancak bu dosyalar da iş mahkemelerinden çıkacak kararlar için bekletiliyor. Aleyhte karar çıkacağını beklemiyorum, sadece tazminat miktarı üzerinden değişiklikler olabilir.

'DOSYADAN CEZASIZLIK ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Av. Sercan Aran ise süreçle ilgili bilgilendirme yaparak "Davayı uzatmak için çeşitli bahaneler öne sürüldü ama her defasında tezlerini çürüttük. Benzer davalarda daha adaletli kararlar çıkması için adalet arayışını sürdürüyoruz. Son olarak Torun Center'daki iş cinayetinde ölen 10 işçi için 60 bin lira ceza verildi. Biz bu davada kastın olduğunu dile getirdik ama onlar taksir olduğunu ileri sürerek tazminatla kurtulmak istiyorlar. Manisa'da sabotaj dosyası ile ilgili dosyanın incelenip incelenmeme durumu süreci belirleyecek. Kamu görevlilerinin yargılanması için verdiğimiz çaba da sürüyor. Başbakanlık ve Danıştay kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü kestiler ancak son olarak Anayasa Mahkemesinde itirazlarımızı dile getirdik. Yapılmak istenen dosyada 5 yılı doldurarak tutuklu sanıkların tahliye edilmesi ve en nihayetinde de cezasızlık ve sadece tazminatla sonuçlanması, ama biz buna izin vermeyeceğiz" dedi. (Manisa/EVRENSEL)

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