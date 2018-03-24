ABD'de bireysel silahlanmaya karşı yüzbinler sokağa çıktı

ABD'de yüzbinlerce kişi bireysel silahlanmaya karşı 'March For Our Lives' (Hayatımız için yürüyüş) gösterilerinde buluştu.

ABD'de yüzbinlerce kişi bireysel silahlanmaya karşı ülkenin dört bir yerinde protesto gösterileri için meydanlara çıktı.

"March For Our Lives" (Hayatımız için yürüyüş) gösterileri, geçen ay Florida'da bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin ölümünün ardından organize edildi.

BBC Türkçe'de yer alan haber göre merkezi ABD'nin başkenti Washington DC olan gösteriler, ülkenin farklı eyaletlerinde 800'den fazla yerde düzenleniyor. Londra, Edinburgh, Cenevre ve Sydney'de de insanlar silahlanma karşı gösteriler yapmak üzere sokaklara çıktı. Eylemciler, ABD hükümetine tüm saldırı silahlarının yasaklanması dâhil bir dizi önlem alınması çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump adına açıklama yapan Beyaz Saray, binlerce kişinin toplandığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada da 'anayasal haklarını kullanan cesur genç Amerikalıları takdir ettiğini' söyledi. Açıklamada, alınan önlemler arasında okullarda güvenliğin artırılması, öğrenciler, çalışanlar ve memurlar için de eğitimler verileceği belirtildi. Ayrıca, silah satın alacakların adli sicillerinin de daha ayrıntılı incelenmesi için bir takım düzenlemeler getirileceği ifade edildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 21:21

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