‘AB, Türkiye sınırlarını mültecilere karşı silahlandırdı’

Avrupa Birliği, Türkiye'nin sığınmacılara karşı sınırlarını silahlandırması için Ankara'ya para yardımında bulunmuş.

Ülkelerindeki şiddet olaylarından kaçmak için Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçmek isteyen sığınmacılara karşı aldığı önlemlerle tartışma konusu olan Avrupa Birliği’nin, Ankara’ya sınırlarını silahlandırması için yardımda bulunduğu ortaya çıktı. Der Spiegel’in haberine göre, bu kapsamda Ankara’ya 80 milyon eurodan fazla para aktarıldı. Spiegel ve Avrupa Araştırmacı İşbirlikleri ağı tarafından yapılan ortak araştırmaya göre, AB Ankara’ya, sınırlarını mültecilere karşı koruması için 80 milyon eurodan fazla değere sahip güvenlik ve izleme teknolojisi ekipmanı gönderdi.

OTOKAR VE ASELSAN’A MİLYONLARCA EURO

Habere göre Bölgesel Kalkınma Programı (IPA) kapsamında Brüksel, şu anda Suriye sınırında da kullanılan Cobra II adlı zırhlı askeri araçların üretimi için Otokar firmasına 35,6 milyon euro aktardı. Türkiye devletinin çoğunluk hisseye sahip olduğu silah ve güvenlik sistemleri üreticisi Aselsan, AB tarafından Ankara’ya, Türkiye-Yunanistan kara sınırını kontrol etmek için 30 milyon euro değerinde zırhlı ve zırhsız gözetleme araçları sağlamakla görevlendirildi.

Türkiye ile AB arasında Mart 2016’da mülteci geri kabul anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma Yunanistan adalarına çıkan mülteci adaylarının başvurularının kabul edilmemesi durumunda Türkiye’ye iadelerini öngörüyor. Karşılığında da AB Türkiye’deki mülteciler için mali yardımda bulunmayı ve Suriyeli mültecileri yasal yollardan kabul etmeyi taahhüt ediyor.

AB, Suriyeli mültecilerin barınma, bakım ve eğitim masraflarının karşılanması için Türkiye’ye 6 milyar euroluk mali yardımda bulunacaktı. Yardımın ilk dilimi kısmen ödendi ve harcanacağı projeler de belirlendi. 3 milyar euro tutarındaki ikinci dilim ise yıl sonuna kadar ödenmiş olacak. Ancak Türkiye’deki Suriyelilere faydası olması için ayrılan paranın 18 milyon eurosu Spiegel’in haberine göre Hollandalı bir şirkete gitti ve bu meblağ ile Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı için altı devriye botu üretildi. İnsan hakları örgütleri, Türkiye sınır muhafızlarını Suriyelilerin Türkiye’ye kaçmalarını engellemekle suçluyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre, eylül ayından bu yana sınır duvarını geçme girişiminde bulunan ancak sayıları doğrulanamayan en az 42 kişi öldü. Habere göre Türk hükümeti Spiegel’in sorularını yanıtlamadı. (DIŞ HABERLER)

'Mülteciler insanlık dışı politikaların bedelini sağlığıyla ödememeli'

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 18:41

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