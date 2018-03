‘Erdoğan ve Trump, İsveçlileri korkutuyor’

İsveç'te yapılan bir araştırma, İsveçlilerin Türkiye ve ABD'nin yönetim biçimini beğenmediği için bu ülkelere seyahat etmek istemediğini ortaya koydu.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveçlilerin tatil ve seyahat alışkanlıklarını belirlemek için yapılan kapsamlı bir araştırmanın sonuçları, yönetim biçimini beğenmedikleri için halkın Türkiye ve ABD’ye seyahat etmek istemediğini ortaya koydu.

Vagabond adlı şirketin her yıl Avrupa’nın önde gelen seyahat sigorta şirketlerinden ERV ve İsveç Dışişleri Bakanlığı iş birliğiyle yaptığı araştırma, İsveçlilerin tatillerini geçirmek için Avrupa ülkeleri ve Kuzey Amerika’yı tercih ettiklerini göstermekle birlikte her on kişiden birinin yönetim biçiminden dolayı ABD’ye gitmekten vazgeçtiğini gösterdi. Azalma göstermesine karşın 2017 yılında ABD’ye yarım milyonu aşkın seyahat gerçekleşti. İsveçlilerin en fazla seyahat etmeyi tercih ettikleri ülkeler sıralamasında ise ABD, 7'nci sıradan 10'uncu sıraya geriledi.

Araştırmayı yapan uzmanlardan Hans Remvig, araştırmanın sonuçlarını “Genel olarak tatilci İsveçliler ülkede demokrasi, diktatörlük veya otoriter liderler olmasıyla güvenlikleri tehlikede olmadığı sürece ilgilenmiyor. İki istisna ülke olan ABD ve Türkiye’ye pek çok kişi siyasi nedenlerle seyahat etmek istemiyor” ifadeleriyle değerlendirdikten sonra “Muhtemelen Trump ve Erdoğan insanları korkutuyor” dedi.

TÜRKİYE İLK 20’YE GİREMEDİ

İsveçlilerin seyahat etmeyi tercih ettikleri ülkelerin başında ise İspanya geliyor. 2017 yılında İspanya'ya 1 milyon 775 bin seyahat gerçekleştirildi. İspanya’yı 907 binle Almanya, 882 binle Danimarka izliyor. 2017 yılı içinde Finlandiya, Estonya, Avusturya, Hollanda ve Macaristan’da tatillerini geçirenlerin sayısında da belirgin bir artış görüldü. Bir zamanlar İsveçlilerin en popüler tatil merkezleri arasında yer alan Türkiye ise ilk 20 ülke arasında yer alamadı.

Araştırmaya katılan İsveçlilerin yüzde 84’ü siyasi yönetim, kaos, terör tehditi, suç oranı veya hastalık nedeniyle yurt dışına gitmekten vazgeçmediğini söyledi. Yüzde 16’sı ise başlarına bir şey gelebileceği kaygısıyla yurt dışına seyahat etmediklerini bildirdi. Bu grupta yer alanların yüzde 66’sı Türkiye, yüzde 26’sı Mısır, yüzde 22’si Rusya, yüzde 20’si Irak ve yüzde 18’i Afganistan’a gitmekten kaçındıklarını belirtti.

