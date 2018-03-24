Canizares’in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Valencia'nın efsane kalecisi Santiago Canizares'in 5 yaşındaki oğlu, kanser hastalığı sonucu yaşamını yitirdi.

Valencia ve İspanya futbolunun efsane kalecisi Santiago Canizares’in 5 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi. Yaklaşık 1 buçuk yıl önce kanser hastalığına yakalanan Santi’nin Mart ayı başlarında sağlık durumu kötüleşmeye başlamıştı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Canizares, “Oğlum Santi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak benden desteğini esirgemeyenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Valencia kulübü ve birçok ünlü futbolcu da 48 yaşındaki eski kaleciye başsağlığı mesajı yolladı.

İspanya’da Real Madrid ve Celta Vigo gibi takımların formasını giyen Canizares, 1998-2008 yılları arasında Valencia’da mücadele etmiş ve İspanyol kulübünün efsaneleri arasına girmişti. (SPOR SERVİSİ)

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