Usain Bolt, Borussia Dortmund antrenmanına çıktı

Dünya rekortmeni Jamaikalı Usain Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmana çıktı. Bolt'un iki gol attığı idmanı 1400 taraftar izledi.

Dünya rekortmeni Jamaikalı eski atlet Usain Bolt, Almanya 1’inci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund ile antrenmana çıktı. 31 yaşındaki Usain Bolt’un da yer aldığı idmanı 1400 taraftar izledi. Takımla birlikte koşu ve ısınma hareketleri yapan Bolt, daha sonra Mario Götze ve Nuri Şahin ile pas çalışması yaptı.

Sekize sekiz küçük kalelerle yapılan antrenman maçında forvet bölgesinde forma giyen eski atlet, kafa vuruşuyla ve penaltıdan attığı gollerle taraftarların beğenisini kazandı.

Geçen yıl emekliye ayrılan Jamaikalı eski sprinter, yaklaşık bir saat süren antrenmanın ardından taraftarlara imza dağıttı.

Teknik direktör Stöger, antrenmandan sonra yaptığı açıklamada Usain Bolt’un futbola yatkın olduğunu ve sahada eğlendiğini belirterek “Bolt yetenekli. Ancak üst seviyede kendini kabul ettirmek istiyorsa daha çok şey yapması gerekli” diye konuştu.

Götze ise Bolt’un sahada kendini iyi hissettiğini belirterek “Gayet iyi oldu. Onun uyum sağlamasını başardık, mükemmeldi” dedi.

Olimpiyatlarda sekiz, dünya şampiyonalarında ise 11 altın madalyası bulunan Bolt, erkekler 100 metre (9.58 saniye) ve 200 metre (19.19) dünya rekorlarını elinde tutuyor.

‘MESSİ GİBİ BÜYÜK YETENEKLERİM VARDI’

Bolt, antrenmanın ilgili odağı olup son derece neşeli görüntüler verirken medyaya yaptığı açıklamalarda da kendisini övmekten geri durmadı. Jamaikalı eski sprinter, kendisini Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırdı.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Usaint Bolt, “Messi çok yetenekli bir futbolcu. Yıllar boyunca öğrendiğim ve duyduğuma göre Ronaldo, olduğu yere gelmek için çok çalışmak zorundaydı. Ben ise hızlı doğdum ve Messi gibi büyük yeteneklerim vardı” ifadelerini kullandı.

Usain Bolt, Borussia Dortmund ile idmana çıktı

(SPOR SERVİSİ)

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