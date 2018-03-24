İktidar VPN için de düğmeye bastı: İnternetimiz de TRT gibi olacak

İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, hükümetin seçim öncesi bilgi akışını kesmek istediğini vurgulayarak 'Çember daralacak' dedi.

Meltem AKYOL

İstanbul

Doğan Medya Grubunun iktidara yakın Demirören Grubuna satılması ve İnterenete RTÜK denetimini öngören yasanın Mecliste kabul edilmesinin ardından şimdi de erişim engellerinin aşılması için kullanılan VPN (Sanal Özel Ağ) servislerinin engellenmesine dönük adımların atıldığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmara ilişkin bilgi veren Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) İnternet Dairesi Bilişim Uzmanı Levent Gönenç, VPN’lerle ilgili ciddi önlemler alındığını söyledi. Gönenç, “Test aşamasındayız, testlerimiz tamamlandıkça faz faz ilerlemeyi düşünüyoruz” dedi. Gönenç’in açıklaması sonrası gazetemize konuşan, Prof. Dr. Yaman Akdeniz, “Eğer VPN uygulamaları da engellenmeye başlanırsa o zaman çember git gide daralacak, bizim internetimizin de TRT’den pek bir farkı kalmayacak. Fakat çember daralsa da başka alternatifler ortaya çıkacaktır” dedi.

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BTK, VPN’E SAVAŞ AÇTI

İnternet yayıncılığına RTÜK denetimi getirilmesinden sonra medyayı susturmaya yönelik bir adım da BTK’den geldi. BTK İnternet Dairesi Bilişim Uzmanı Levent Gönenç, VPN’lerin tüm dünyada ortak bir sorun olduğunu iddia etti; "önlemlerin test aşamasında olduğunu" açıkladı.

TBMM Madde Bağımlılığını Araştırma Komisyonu’na bir sunum yapan Gönenç, “VPN üzerindeki haberleşmeleri, internet sağlayıcılarını kontrol edebiliyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtında, VPN’le ilgili kanunda hüküm olduğunu belirterek “Bu hüküm kapsamında da erişim sağlayıcılarına, internet servis sağlayıcılara uyarılarımız bulunmakta. Bu uyarılarımız kapsamında ciddi tedbirler de alıyorlar, bu aldıkları tedbirleri de şu anda test etme aşamasındayız. Sürekli değişen uygulamalar bu bahsettiğiniz alternatifli erişimi engelleme uygulamaları. IP adresleri sürekli değişebiliyor, yöntemleri değişebiliyor. Çünkü amaçları zaten erişime engellemeyi aşmak, bu amaçla üretilmekte” dedi.

AKDENİZ: TÜRKİYE ÇİN’E YAKLAŞACAK

Doğan Medyanın satışı, RTÜK’e verilen internet ile ilgili kontrol yetkisi ve BTK’nin erişime engellenmiş sitelere VPN servisleri ile alternatif yollardan girişi de engellemeye çalışmasını birlikte yorumlayan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, hükümetin tüm amacının 2019 seçimlerinden önce her türlü bilgi akışını kontrol etmeye çalışmak olduğunu belirtti. Akdeniz şunları söyledi: Bundan sonra alternatif ve bağımsız haber ve haber kaynaklarına ulaşmak git gide zorlaşacak. Eğer VPN uygulamaları da engellenmeye başlanırsa o zaman çember git gide daralacak, bizim internetimizin de TRT’den pek bir farkı kalmayacak. Fakat çember daralsa da başka alternatifler ortaya çıkacaktır. Siyaseten ise bu bizi Avrupa Birliği’nden ziyade Çin’e yaklaştıracaktır. Bundan sonra da ne medyamızın ne de internetimizin özgür olduğuna kimseyi inandıramazsınız.

Prof. Dr. Yaman Akdeniz: İnternetimizin TRT'den pek bir farkı kalmayacak

FREEDOM HOSUE: TÜRKİYE’DE İNTERNET ‘ÖZGÜR DEĞİL’

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'ın yayımladığı “İnternette özgürlük: 2017” raporunda Türkiye, özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ülkeler arasında yer aldı.

65 ülkede internet üzerindeki yasakların ve sınırlamaların incelendiğini raporda, 32 ülkede internet özgürlüğünün geçen yıla göre kötüye gittiği belirtildi. En büyük gerilemelerin yaşandığı ülkerler ise Ukrayna, Mısır ve Türkiye.

Wikipedia’nın yasak olduğu Türkiye’de, şu an 174 binden fazla internet sitesi ve 100 binden fazla site içeriği erişime engellenmiş durumda.

İnternete çifte sansür: Hem RTÜK hem BTK denetleyecek

Basın örgütlerinden çağrı: Tek sese karşı hakikate sahip çıkalım

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