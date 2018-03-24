Atina'ya girişi yasaklanan Gülen cemaati üyeleri ABD'ye gönderildi

Fethullah Gülen cemaati üyesi oldukları gerekçesiyle Atina havaalanında girişleri yasaklanan Türkiye kökenli üç kişi ABD'ye geri gönderildi.

Türkiye kökenli üç ABD vatandaşının Fethullah Gülen Cemaati üyesi oldukları gerekçesiyle Atina havaalanında girişleri yasaklanarak ABD'ye geri gönderildiği belirtildi.

BBC Türkçe, Yunan Kathimerini gazetesinin sürmanşetten verdiği habere yer vererek 24 saat boyunca Atina Eleftherios Venizelos havaalanında tutulan kişilerin, verdikleri ifadelerde Fethullah Gülen taraftarı olduklarını kabul ettiklerini belirtti. Bu üç kişinin Atina'ya gelme amaçlarının ise "emlak alanında yatırım yapmak ve buradaki yandaşlarını örgütlemek ve yerleştirmek olduğu" belirtiliyor.

Bu hafta başında yaşanan olayda, Yunan gizli haber alma örgütünün (EYP) düzenlediği operasyonla harekete geçen Atina havaalanı polisi, ABD'den gelen 3 Türkiye kökenli kişinin girişini yasakladı ve gerekli sorgulamayı yaptıktan sonra adları açıklanmayan üç kişiyi de ertesi gün Emirates havayollarının uçağı ile New York'a geri gönderdi. Yunan hükümet çevrelerinin de doğruladığı haberde, Atina'nın Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde Türkiye ile ilişkilerin daha fazla bozulmasına fırsat verilmemesi için Yunan ulusal çıkarlarına zarar verecek bu gibi olaylardan kaçındığına dikkat çekiliyor.

2016'dan bu yana Türkiye'den Yunanistan'a gelerek Yunan makamlarından siyasi sığınma talebinde bulunan Fethullah Gülen Cemaati üyelerinin sayısının 2 bini bulduğu iddia ediliyor. (HABER MERKEZİ)

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