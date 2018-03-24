SİBAŞ işçilerine destek ziyareti 

Aydın Söke’de Tekgıda-İş’e üye oldukları için işten atılan SİBAŞ işçilerinin mücadelesi sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesi Akçakonak mahallesinde kurulu bulunan SİBAŞ fabrikası önüne gelen işçilere TEKSİF, DİSK Genel-İş ve CHP Emek Büroları yöneticileri destek ziyaretinde bulundu. Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören, yaptığı açıklamada toplu görüşme masasına oturuncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Tekgıda-İş sendikasının fabrikada Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi almasıyla birlikte 43 işçiyi işten atan SİBAŞ patronu, işçileri sendikadan istifa ettirmek için görev yerlerini değiştirme, tehdit, yalnızlaştırma, iş yükünü artırma, görev dışı işler yaptırma şeklinde mobbing uygulamaya devam ediyor.

TEKSİF Aydın Şube Başkanı Bayram Çakmak, DİSK Genel İş sendikası Didim temsilcisi ve Muğla Şube Sekreteri SedatAslanoglu, CHP Emek Büroları yöneticileri fabrika önüne gelerek işçilere destek ziyaretinde bulundu. Destek ziyaretlerine gelenleri işçilerle birlikte Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören ve sendika örgütlenme uzmanı Adem Çınkır karşıladı.

Sürece ilişkin Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören, “SİBAŞ’ın Faslı Sicopa firması ortaklığı ile en büyük ulusal ve ulus ötesi gıda firmalarına temin için turşu ve Kapari imal eden bir dünya devi. Ancak Türkiye’de faaliyet gösteren pek çok yerli ve yabancı şirketin sendika düşmanlığı hastalığı bu şirkete de sirayet etmiş görünmektedir” diye konuştu. Tekgıda-İş sendikası olarak SİBAŞ Gıda Fabrikası içerisinde örgütlenerek çoğunluğu sağladıklarını belirten Ören şöyle devam etti: “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından ‘Yetki Belgesini’ aldık. Buna rağmen Fabrika yöneticileri, üyelerimizin e-devlet şifrelerini istemek suretiyle Sendikaya üye olup olmadıklarını kontrol edip üyelerimiz ve e-devlet şifrelerini vermek istemeyen çalışanları işten attılar. E-devlet şifresi devlet ile vatandaş arasında özeldir, üçüncü şahısların herhangi bir suretle isteme hakları yoktur.” SİBAŞ yetkililerinin yasal bir örgütlenmeyi etkisiz hale getirmek için mobbing uygulayarak suç işlediğini söyleyen Ören, SİBAŞ yetkililerinin işledikleri bu suçların cezasının hapis olduğunu hatırlatarak savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

MASAYA OTURUNCAYA KADAR MÜCADELEYE DEVAM

Müdür ve şefleri suç işlemekten vazgeçmeye çağıran Ören şöyle devam etti: “TEKGIDA-İŞ olarak, 43 üyemizin işten çıkarılmasına çok öfkeliyiz. Sabrımızın ve tahammülümüz sınırlarına geldi. Kavgaysa kavga. Bugüne kadar efendice uyarmaya çalıştık. Hep görüşmeye ve çatışmasızlığa davet ettik. Ama karşılık görmedi. Biz mücadelenin alasını biliriz. En iyisini de yaparız. Nitekim yapacağız da. Üretimden gelen, tüketimden gelen, ne kadar gücümüz varsa artık harekete geçmiş durumda. İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine döndürülünceye kadar, toplu görüşme masasına oturuncaya kadar mücadeleye devam.”

Çok sayıda jandarma ile SİBAŞ gıda fabrikası önüne gelen jandarma komutanı, Aydın Valiliğinin ilde tüm basın açıklaması, gösteri ve toplanmayı yasakladığını belirterek, basın açıklaması yapılmasına izin vermeyeceğini, ısrar edilirse güç kullanarak dağıtacağını belirtti. Sendika yöneticileri ve işçiler gösteri değil değerlendirme ve bilgilendirme yaptıklarını ve onu da bitirdiklerini belirterek fabrika önünden ayrıldılar.(Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 14:51

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