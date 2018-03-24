Trakya şeker fabrikasına sahip çıkacak

Trakya Şeker Platformu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı Lüleburgaz'da yarın saat 14.00'te miting düzenleyecek.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmek istenmesine karşı yarın Lüleburgaz’da miting düzenlenecek. Özelleştirme kararının hemen ardından kurulan ve haftalardır karara karşı imza kampanyası düzenleyen ve eylemler yapan Trakya Şeker Platformu, herkesi Lüleburgaz’da saat 14.00’te yapılacak mitinge katılmaya davet etti.

AKP Hükümeti tarafından Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’nin 31 fabrikasından 14’nün özelleştirilmesine karar verilmişti.

Trakya Şeker Platformu yürütme ve tertip komitesi miting öncesi Lüleburgaz Petrol-İş Sendikası toplantı salonunda yaptığı son toplantıda, yarın saat 14.00 de Lüleburgaz’da gerçekleştirilecek olan “şeker yürüyüşüne” tüm bileşenlerin ve katılımcıların, tek pankart arkasında katılması kararı aldı. Mitinge 15 bin ile 20 bin kişinin katılmasını bekleyen platform üyeleri, mitingde 500 kişinin görev alacağını 3 tanede ses aracının hazır edileceğini belirtti. Platform üyeleri, “‘Şeker fabrikaları vatandır, vatan satılmaz’ diyen herkesi 13.00 itibariyle Eski Hükümet Binasını önünde buluşmaya çağırdı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)



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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 14:47

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