Bornova'da 3 yıldır açılmayan hastane Meclise taşındı

İzmir'in Bornova ilçesinde 2015 yılında yıkımına kara verilen Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Meclis gündemine taşındı.

Bornova'da inşa edilecek 200 yataklı yeni hastane yapılması için 2015 yılında boşaltılmasına ve yıkımına karar verilen İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi aradan üç yıl geçmesine rağmen faaliyete geçirilemedi.



2015 yılında yeni hastane yapımı için yıkılan Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nin şuan sadece poliklinikleri hizmet veriyor. Hastanenin Acil ve diğer birimlerinin üç yıldır çalışmaması nedeniyle başta Ege Üniversitesi Hastanesi olmak üzere diğer hastanelerde hasta yoğunluğu oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, konuyu meclis gündemine taşıyarak, soru önergesi verdi.

Sertel, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde şuan da kaç birim faaliyet göstermektedir? Faaliyette olmayan birimler ve bölümler hangileridir? İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde bugün için hangi görevde kaç kişi görev yapmaktadır? Hastanenin acil bölümü ne zaman faaliyete geçecektir? Hastane faaliyete geçtiğinde bunun toplam maliyeti ne olacaktır? (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 14:26

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