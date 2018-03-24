Burhaniye'de Dünya Su günü paneli

Burhaniye Çevre Platformu panelinde konuşan Prof.Dr Ali Osman Karababa, özelleştirmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Dünya Su Günü kapsamında panel düzenlendi. Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP) tarafından düzenlenen panelde konuşan Prof.Dr Ali Osman Karababa, “Maden işletmeleri çevreyi kirletmektedir. Özellikle altın madenleri su kaynaklarını tehdit etmektedir. Suları israf etmemeliyiz. Ülkemizde şehirleşme gittikçe artıyor. 2023 de nüfusun yüzde 95’nin şehirlerde yaşaması öngörülüyor. Büyük kentler su bakımından etrafını sömürmektedir. Çevrenin suyunu tüketmektedir. Son zamanlarda herkes ambalajlanmış su içmeye başladı. Pet şişelerde satılan sular sağlığa ne kadar elverişlidir. Ambalajlı sular bazılarını zengin ediyor. Sular asla özelleştirilmemeli. Sular hepimizin ortak varlığı. Kirlenmiş doğa istemiyoruz Bunun için hepimize görev düşmektedir. Çevre kirliliğine engel olalım” dedi.

Etkinliğe katılan, Madra dağında yaylaları bulunan kırsal Karadere. Korucaoluk ve Yaylacık Mahallerinden gelen vatandaşlar, meralarının tahrip olduğunu anlatırken, önlem alınmasını istediler. (Balıkesir/EVRENSEL)





Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 13:54

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