Gencebay: Özal’la konuştum Özalcı dediler, şimdi de Tayyipçi dediler

ORhan Gencebay MESAM tartışmaları üzerine konuştu: Alevi-Sünni ayrımına alet olacağıma ölürüm daha iyi.

Orhan Gencebay, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu Hakan Çelik ile Hafta sonu programına katıldı. Arif Sağ ile yaşadığı gerilim ve MESAM üzerine konuşan Gencebay, “Demirel’le konuştum Demirelci dediler, Ecevit’le konuştum Ecevitçi dediler, Özal’la konuştum Özalcı dediler, şimdi de Tayyipçi dediler” dedi. Gencebay ayrıca “Alevi-Sünni ayrımına alet olacağıma ölürüm daha iyi” ifadelerini kullandı.

‘ÜLKEYİ YÖNETEN KİŞİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER’

Çelik’in, “Arif Sağ’ın sağlık problemleri bulunuyor” sözleri üzerine Gencebay, “Arif benim 57 yıllık dostum bir an evvel iyileşmesini diliyorum” dedi. Gencebay ayrıca, “Demirel’le konuştum Demirelci dediler, Ecevit’le konuştum Ecevitçi dediler, Özal’la konuştum Özalcı dediler, şimdi de Tayyipçi dediler” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmelerin ülkeyi yöneten kişi ile yapılan görüşmeler olduğunu söyledi.

‘MESAM’DA BULUNMAK İSTEMİYORUM’

Gencebay, bundan sonraki süreçte MESAM’da bulunmak istemediğini söyleyerek, “Son derece kırgınım. Artık MESAM’da bulunmayabilirim. MESAM’ın olması şart Türk müziğinin iyi olması için” dedi. Gencebay, kayyım yerine “Geçici görev” ifadesini kullanarak, “Geçici görevi alan arkadaşlara başarı diliyorum” dedi.

“MESAM’ın 2400 üyesinin olağanüstü genel kurula gelmesini rica ediyorum” diyen Gencebay, “Müzik endüstrisinin kurtulması buna bağlı” dedi. Gencebay, “Alevi-Sünni ayrımına alet olacağıma ölürüm daha iyi” ifadesini de kullandı.

‘YİNE AKİL İNSANLIK YAPARIM’

Gencebay, “Akil adam heyetinde yer aldığınız için pişman mısınız?” sorusuna, “Beşir Atalay bakanımız aradı. ‘Sizi kanaat önderi seçtik. Elinizi taşın altına koyar mısınız?’ dedi. Ben da şerefle onurla evet dedim. Akil insan olmaktan pişman değilim, yine yaparım” dedi. (HABER MERKEZİ)

Orhan Gencebay: Arif Sağ ile dostluğumuz artık bitmiştir

Yargıya giden Orhan Gencebay: Arif Sağ adımı ağzına almasın

MESAM'a kayyım atandı: Yavuz Bingöl de yönetimde!

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 11:37

www.evrensel.net