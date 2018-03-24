Jeremain Lens: 8 maçımızı da kazanırsak şampiyonuz

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuştu.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, siyah beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısından kendi performansına, kupadaki Fenerbahçe maçı rövanşından, ligde oynayacakları Galatasaray karşılaşmasına kadar birçok konuda Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 25 maçta 4 gol 5 asist ile oynayan Lens, son zamanlarda sürekli eleştirildiğinin fakında olduğunu dile getirdi. Lens, Trabzonspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarındaki maçı kopartacak pozisyonları kaçırdığı için pişman olduğunu ifade ederken 8 maçı kazanmaları durumunda şampiyon olacaklarını ifade etti.

‘İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİLİM’

Bir yılda Türkiye'nin iki büyük kulübünde oynamasına rağmen herhangi bir kıyaslama yapmak istemediğini belirten Lens, Beşiktaş'ta henüz istenilen seviyeye gelmediğini belirtti ve "Kendime, potansiyelime inanıyorum. Kulüp ve taraftarlar bana büyük destek veriyor. Onların beklentilerinin, burada yapmam gerekenlerin farkındayım. En kısa sürede onların bu beklentisine karşılık vermek istiyorum" diye konuştu.

‘AVRUPA'DA CİDDİ BİR İZ BIRAKTIK’

Kendisinin az forma giymesine rağmen takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde iz bıraktıklarını ifade eden Lens, "Her oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ister, daha fazla süre almak ister ama bununla ilgili hiçbir zaman garanti yoktur. Bence biz takım halinde grup aşamasında çok iyi bir iş başardık. Bayern Münih eşleşmesinde biraz şansız olduğumuzu söyleyebilirim. Ancak Avrupa'da ciddi bir iz bıraktık. Bence gelecekte de bu performansı göstermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de kalan 8 maç ve Galatasaray maçının önemine de değinen Hollandalı futbolcu, "Kesin olan bir şey var; 8 maçı kazanırsak şampiyon oluruz. Galatasaray maçı düğümü çözer mi, çözmez mi bilmiyorum ama kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maç. Çünkü, doğrudan rakibimizle oynayacağız. Oradan kaybetmeden dönmemiz gerekiyor" dedi. (İstanbul/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 10:43

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