Varna zirvesi öncesi tutuklu gazeteciler adına akreditasyon yapıldı

Avrupalı Gazeteciler Cemiyeti Bulgaristan Şubesi, AB-Türkiye zirve toplantısı öncesi Türkiye’de tutuklu 95 gazeteci adına akreditasyon kartı bastı.

Bulgaristan’ın Varna şehrinde 26 Mart tarihinde düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) - Türkiye zirve toplantısı öncesinde Avrupalı Gazeteciler Cemiyeti Bulgaristan Şubesi, basın özgürlüğüne dikkat çekmek için tutuklu gazeteciler adına akreditasyon kartı bastı. 95 Türkiyeli gazetecinin bu zirveyi takip edemeyeceğini belirten Cemiyet, "Eğer tutuklu olmasalardı burada sorularını soracaklardı. Onlar parmaklıların ardında. Bu yüzden zirveyi takip edecek Bulgar ve Türk gazetecileri bu kartları yakalarına asmaya ve o sorularını o gazeteciler adına sormaya davet ediyoruz” dedi.



Türkiye’deki tutuklu gazetecilere dikkat çekmek isteyen Avrupalı Gazeteciler Cemiyeti, cezaevindeki 95 gazeteci için basın akreditasyon kartı hazırladı ve gazetecilere şu çağrıda bulundu:

'HEPİMİZ ÖZGÜR OLANA DEK HİÇ BİRİMİZ ÖZGÜR DEĞİLİZ'

“Gazeteciler terörist değildir ve işlerinden dolayı terörist muamelesi görmemeliler. Eleştirel gazeteciyi hapse atsanız bile onları duymaktan kaçamazsınız, başkaları onlar adına seslerini yükseltecektir. Biz onların sesi olacağız. Hazırladığımız bu sembolik 95 basın kartı çok bir şey ifade etmeyebilir ancak her kartın ardında bir insan, onların ardında aileleri, arkadaşları, okuyucuları, izleyicileri, dinleyicileri olduğunu tasavvur edebilir misiniz? Nihayetinde biz hepimiz tüm topluma hizmet eden gerçek bir gazeteci gibi bu karttaki insanın arkasındayız. Gazetecilerin çoğu özgürlüklerinden yoksun bırakıldığı zaman Martin Luther King’in o meşhur sözünü hatırlamalıyız: Hepimiz özgür olana dek hiç birimiz özgür değiliz.”

‘ÖN ŞART BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ OLMALI’

Türkiye'ye gazetecileri serbest bırakması yönünde çağrıda bulunan cemiyet, “İşlerinden dolayı tutuklanan gazetecilerin hemen serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz. Avrupa Birliği bu konuda sessiz kalmamalı ve tutuklu gazeteciler konusunu Ankara ile yapılacak her tür yakınlaşmaya ön şart koşmalı” diye belirtti.



Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev sahipliğinde yapılacak zirveye AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AB Konsey ve Komisyon başkanları Donald Tusk ve Jean-Claude Juncker’in katılması bekleniyor. (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 09:56

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