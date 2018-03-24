Oyuncu Ercüment Balakoğlu yaşamını yitirdi

Kanser ile mücadele eden usta oyuncu Ercüment Balakoğlu 84 yaşında hayatını kaybetti.

Çok sayıda dizi ve filmde rol alan duayen oyuncu Ercüment Balakoğlu hayatını keybetti.

Usta oyuncuya geçtiğimiz yıl kanser teşhisi koyulduğunu hatırlatan Onur Akay, ölüm haberini akşam saatlerinde sosyal medyadan duyudu.

Akay, "Çocuklar Duymasın dizisinde Dursun karakteri ile hepimizin gönlünde taht kuran, usta sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu’nu maalesef kaybettik. Değerli oyuncumuz, dil kanseri ile savaşıyordu ve 28 Ağustos 2017’de hastanede tedavi görürken kendisi ile görüştüğümde, 'beni kimse aramıyor' diye dert yanmıştı. Ben de buradan yazdığımda basında haber olunca, tüm hayranları ve meslektaşları onu ziyarete gitmişti ve çok mutlu olmuştu. Nur içinde yat büyük usta” paylaşımıyla verdi.

ERCÜMENT BALAKOĞLU KİMDİR?

Birçok eserde imzası bulunan Ercüment Balakoğlu, karakter seslendirmesi ile de tanınıyor. 1 Ocak 1934 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya gelen duayen oyuncu, dizi ve sinema alanında seslendirme sanatçılığı yapmıştır. Balakoğlu, 2013 yılından bu yana ise Temaşa Tiyatrosu'yle birlikte çalışıyordu. Balakoğlu'nun rol aldığı bazı projeler şöyle;

2009-2011 - Papatyam

2009 - Dersimiz: Atatürk

2000 - Renkli-Türkçe (Muhteşem)

1998 - Güneşe Yolculuk

1997 - Mektup (Seslendirme)

1994 - İhanet Çığlıkları

1994 - Aptallık Rekoru

1993 - Danimarkalı Gelin

1990 - Çılgın Aşıklar

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 06:32

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