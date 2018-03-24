Alevi Taslak Çalıştayı: 'Alevilerin birlikteliği için yola çıktık'

Alevi Taslak Çalıştayını değerlendiren Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız, 'Alevilerin birlikteliği için yola çıktık' dedi.

Eylem NAZLIER

İstanbul

Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde Balıkesir Edremit’de 9-10-11 Mart’ta yapılan Alevi Taslak Çalıştayı üç gün sürdü. Avrupa ve Türkiye’den gelen kurum temsilcileri, 12 farklı odada farklı konular tartışılarak son günde çalıştay değerlendirildi. Alevi Taslak Çalıştayını Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız Evrensel'e değerlendirdi. Yıldız, “Bu çalışma ile Alevilerin öncelikle kendi değerlerini koruyarak yaşamın her alanında kendi sözünü söylemesini hedeflenmektedir. Böylelikle bundan sonra Alevilerin inancından ve geleneğinden bugüne kadar taşıdıkları değerleri esas alan ortak bir dilin yeniden oluşturulması ve başta Alevi kurumaları olmak üzere her yerde daha güçlü Alevi toplumsallığının oluşturmasına olanak sağlamaktır” diye konuştu.

‘ALEVİLER BU ÇALIŞMAYA SUSAMIŞ’

Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde 9-10-11 Mart’ta Edremit’te yapılan çalıştaya katılımın yoğun olduğunu söyleyen Yıldız, “Alevi Bektaşi Federasyonunun aldığı bu karar bütün Alevi kurumlarına deklare edildi. Alevi kurumları ve alevi kurumlarının dışında da katılım yoğundu. Çalıştay, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu Dergahlar ve Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ile sanatçılar, gazeteciler, yazarlar, aydınlar, akademisyenler, hukukçular, siyasetçiler ve araştırmacıların da olduğu yüz elliden fazla katılımcı ile gerçekleşti” dedi. Çalıştayın ilk defa yapıldığını aktaran Yıldız, 3 gün süren etkinlikte Alevi toplumunun sorunları ve çözüm önerilerinin tartışıldığını ifade etti.

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız

Çalıştayın 12 başlık etrafında toplandığını belirten Yıldız, “Alevi inancının temelleri, Alevilerin hukuku, Alevilerde kadın, Alevilerde gençlik, Alevilerin tarihi, Alevilerin sorunları, Alevilerde örgütlenme ve birlik, Aleviler ve siyaset ilişkisi, Aleviler ve laiklik, Aleviler ve sanat, Aleviler ve basın yayın, Aleviler ve mevcut hukuksal sorunları gibi konularda atölyelerde tartışmalar yürütüldü. Alevilerin bu başlıklar altında bir tüzüğü oluşmalıydı. Kendi tüzüğümüzü oluşturmak adına çalıştayı gerçekleştirdik. Gerçekten Aleviler bu çalışmaya susamış. İlk defa yapılan bir çalışmadır. Bu çalışmayla birlikte Alevilerin kendine öz güveni geldi. Artık bir sözü oldu. Alevi kanaat önderleri bir araya geldi. Gece gündüz demeden 3 gün boyunca bir çalışma yapıldı. Bu çalıştayı Dersim, Ortaca, İzmir, Trakya, Bursa, Çorum, Tokat, İstanbul, Ankara gibi yerlerde toplantılarla halka aktaracağız. Alevi kitlelerine bu çalıştayın ne kadar önemli olduğunu aktararak onlarında değerlendirmelerini alacağız” diye konuştu.

‘AMACIMIZ ALEVİLERİN BİRLİĞİ’Nİ OLUŞTURMAK’

3 gün süren bu çalıştayda Alevi kurumların ortak ve birlikte hareket edilmesinin kabul gördüğünü ifade eden Yıldız, “Ülkemizde ve dünyada Alevi birlikteliği için yola çıktık. Ortadoğu’daki savaş herkes için korku yaratmış durumda. Dolayısıyla oradaki toplumun birlikteliğini bozanlara karşı aleviler sessiz kalamaz. Bir an önce bu savaşın bitmesiyle ilgili biz sözümüzü söyledik. Her iki taraf için de anaların gözyaşları dursun dedik. Bu çalışma Alevilere münhasır bir çalışma değil. Ötekiler için olması gereken bir çalışmadır. Biz eşit yurttaşlık ilkesini dile getiriyoruz. Bunu da sadece Aleviler için değil bu toplumda yaşayan herkes için istiyoruz. Kendimiz için inançla ilgili özgürlük isterken toplumdaki bütün inançlara, bütün ötekilere, herkese eşitlik istiyoruz. Eğer verilmiyorsa Aleviler, eşitliğini almamış sayılır. Bu toplumda yaşayan herkes için adalet herkes için anayasa, herkes için eşitlik istiyoruz. Biz Alevilerin ve Alevilerin mevcut kurumlarının dünya aleviler birliğini oluşturmak hedefiyle hareket edeceğinin, tüm muradımızın bunu gerçekleştirmek olduğunun ve bu büyük birlikteliğin bizler açısından en büyük heyecan olduğunun bilinmesini istiyoruz” dedi.

BARIŞ DİLİNİ EKSİK ETMEYECEĞİZ

“İçinden geçtiğimiz siyasal sürecin ağırlığı dikkate alındığında burada önemli oranda Alevi kurumların bir arada olması oldukça değerlidir” diyen Yıldız, “Yaşadığımız ülkeyi çok karanlık günler bekliyor. Barış dilini hiçbir zaman eksik etmesinler. Herkese çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu nedenle bu çalıştay da gelecek kaygısı taşımadan, benlik yerine biz olmayı ve birlikte olmayı hedefledik. Bu çalışma ile Alevilerin öncelikle kendi değerlerini koruyarak yaşamın her alanında kendi sözünü söylemesi hedeflenmektedir. Böylelikle bundan sonra Alevilerin inancından ve geleneğinden bugüne kadar taşıdıkları değerleri esas alan ortak bir dilin yeniden oluşturulması ve başta Alevi kurumaları olmak üzere her yerde daha güçlü Alevi toplumsallığının oluşturmasına olanak sağlamaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 06:16

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