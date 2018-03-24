ODTÜ öğrencileri seçim güvenliğinden endişeli

AKP-MHP ittifakını ve seçim sisteminde yapılan değişikliği konuştuğumuz ODTÜ öğrencileri, seçim güvenli konusunda endişeli olduklarını söylüyor.

Sıla ALTUN

Sevgi TUNAY

Ankara

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi birinci sınıf öğrencileri ile ittifak yasasını konuştuk. ODTÜ öğrencileri yapılan değişiklikler nedeniyle seçimin daha güvensiz olduğunu anlattılar.

AKP ve MHP’nin ‘Milli Mutabakat’ olarak sunduğu seçimlerde birçok değişikliğe gidilen yasa hakkında tartışmalar sürüyor. ODTÜ’de konuştuğumuz öğrenciler de iktidarın seçimleri kazanmak amacıyla bu değişikliğe gittiğini düşünüyorlar. Siyaset Bilimi Birinci Sınıf Öğrencisi Furkan, parti görevlilerinin sandıklarda bulunmasının seçimin tarafsız bir şekilde yapılmasını sağlamak için olduğunu ifade ediyor. Ancak bugün seçimlerin ne kadar güvenilir olacağının belli olmadığını belirten Furkan, farklı partilerden ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü hizmet yapan kişilerin sandık başında bulunmalarının bir vatandaş olarak içini rahatlatacağını dile getiriyor. Deniz adında bir öğrenci de ittifak yasasıyla birlikte seçim güvenliğinin riske girdiğini söylüyor ve Hükümetin tekrar seçimi kazanmasının gerçekte meşru olmayacağını düşünüyor.

MİLLİ DUYGULAR İSTİSMAR EDİLİYOR

Başka bir Siyaset Bilimi öğrencisi de kabul edilen yasanın demokrasiyi bitirebileceği düşüncesinde olduğunu söyleyerek, “Tek adam rejimi MHP oylarıyla daha da güçlenecek. İnsanların milli duyguları istismar edilerek oy isteniyor.” diyor. Bir diğer öğrenci de bu yasanın yürürlüğe girmesini, “İktidar, seçimi kazanmak amacıyla, yasaları istediğini gibi değiştiriyor” şeklinde değerlendiriyor.

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 05:54

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