Kayseri'de kurulu Boydak fabrikasında çalışan bir işçi Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satılmasına ilişkin görüşlerini yazdı.

Boydak fabrikasından bir işçi

Kayseri

Merhaba Evrensel okurları. Bildiğiniz üzere Doğan Medya Grubu satılıyor. Üstelik 1 milyar dolar gibi çok yüksek bir fiyata... Bu medya grubu neden satıldı bunlar aklımızdaki sorular. Satılmasının ardından bazı çevreler Doğan Medya’yı sahiplenme çağrısı yaptı.

Biz işçiler neden sahiplenelim patron medyasını. Mesela geçtiğimiz günlerde binlerce metal işçisi greve çıktı. Greve çıkan işçilere ne televizyonlarında ne gazetelerinde yer verdiler. Zaten bu patron medyası biz işçileri, emekçileri yayımlamazlar. Çünkü kapitalizmin çarkını döndüren işçiler, haksızlığa uğradığımızda onların çarkına çomak sokarız. Bundan dolayı da işçilere yer vermezler. Ben de o insanlara sesleniyorum işçinin emekçinin kanalı Hayat TV kapatıldığı zaman neden bu tür kampanyalar yapılmadı. Çünkü Hayat TV işçinin ve ezilen halkın yanında ve patronlar ezilen halkın uyandırılmasını istemez.

Ben buradan tüm işçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Biz işçilerin de gazetesi Evrensel var. Bu gazeteyi günlük alıp okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü Evrensel gazetesi işçilerin mektuplarını, haberlerini yayımlayan tek gazetedir.

Tam böylesi medyanın tek elde toplandığı dönemde GÜNLÜK EVRENSEL ALIP OKUMAYA VE GÜNLÜK DAĞITMAYA çağırıyorum. YAŞASIN İŞÇİLERİN GAZETESİ EVRENSEL.

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Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 05:35

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