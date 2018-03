Tepki göstermezsek kimse şekerden ekmek yiyemeyecek

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösteren Kayserili çiftçiler 'Devlet yetkililerine tepki göstermezsek herkes zarar edecek' diyor.

Ahmet AKARSU

Uğur Can KARAKAYA

Kayseri

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki, Kayseri’de de büyüyor. Özellikle Yeşilhisar ilçesinde. Zira, 15 bin nüfuslu ilçenin 2 bini pancar üretimiyle uğraşıyor. Özelleştirmenin, zaten dar durumda olan üreticileri bitme noktasına getireceğini dile getiren çiftçiler, “Devlet yetkililerine tepki göstermezsek herkes zarar edecek ve kimse buradan ekmek yiyemeyecek” diyor.

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ

Uzunca yıllardır pancar üreticiliği yaptığını söyleyen Mustafa Kocaoğlu, “Bilindiği üzere Kayseri Şeker’de özelleştirme olmayacak. Kayseri Şeker Fabrikası son süreçte imzaladığımız pancar kotasında ‘C pancarını almayacağız. Alırsak da düşük fiyattan alacağız’ dediler. Geçen seneki fiyatlara göre on altı polar pancarın fiyatı 220 lira. C kotasınınki 155 lira. İmzaladığımız sözleşmelerde ‘C kotasını istersek alırız’ gibi bir ibare var. Devlet fabrikaları C kotasını 115 liradan alıyor. Ayrıca yeni sözleşmelerde ‘Taşıma ve doldurma ücretlerini keseriz’ diyorlar. Onu da ücretten kesince 80-85 lira civarında kalıyor. Onu da koyuna yedir ondan iyi. Yüz liraya küspe alıyoruz biz. Kısacası emeğimizin karşılığını alamıyoruz” dedi.

Mustafa Kocaoğlu

Dönüm başına üretilen pancarın ucu ucuna denk geldiğini belirten Şevket Kocaoğlu da, “7 ton pancar üretiminin ortalama 5-5.5 tonu masrafa gidiyor. 7 ton pancardan çiftçiye kalan 425 lira civarında komik bir ücret. Bu sene C pancarı için açıklanan ücret de 80-85 lira civarında. Çiftçinin maliyetini kurtarması için 12-13 ton pancar alması gerekiyor. Bu da büyük şirketlerin yanında imkansız oluyor. Yeşilhisar’ın ortalaması 6-6.5 tondur. Durumun özeti çiftçi C kotasında zarar ediyor” diye konuştu.

SAĞLIĞIN REKABETİ OLMAZ

Şevket Kocaoğlu

Kocaoğlu şöyle devam etti: “Özelleştirmeler ile nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimine girerse hem insanların sağlığı tehlikede demektir, hem de çiftçilerin NBŞ ile rekabete girmesi mümkün değildir. Çok daha düşük ücret ile üretilen NBŞ’ye karşı çiftçiler yok olacaktır. Hem sağlığımız, hem de çiftçilerin ayakta kalması için özelleştirme istemiyoruz. NBŞ istemiyoruz.”

Çiftçinin çıkmaz içinde olduğunu belirten Kocaoğlu, “Birçoğumuzun ciddi borçları var. Ödeyemiyoruz. Zannedildiği gibi bankalar bize kredi veriyor. Çiftçiye kredi reklamları balon! Teminatlar karşılığında zaten kredi açılıyor. Bu teminatlara büyük şirketlerin gücü yetiyor. Gücü yetmeyen bizler ise borç batağına sürükleniyoruz. Bu süreçte çiftçi toprağını kaybedecek. Büyük şirketler gücünü artıracak. ABD’li şirketlere verilip yok olacağına, verin üretici köylüye, fabrikada işçiye biz yönetelim” diye konuştu.

Pancar üreticilerinin en eskisi olarak bilinen Hacı Hasan İpek, “Yıllardır pancar işi ile uğraştım. Üretilen ton git gide düşüşe geçti. 40 yıl yaptım ama bırakmak zorunda kaldım. Toprakta çiftçi, taşımada nakliyeci, fabrika da işçi zor durumda kalıyor. Sağlık açısından ise tüm insanlar zor durumunda kalacak. Toplu olarak büyük şirketlere, özelleştirmelere, devlet yetkililerine tepki göstermezsek herkes zarar edecek ve kimse buradan ekmek yiyemeyecek” dedi.

Hacı Hasan İpek

LÜLEBURGAZ’DA YARIN MİTİNG YAPILACAK

Sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütlerinin içerisinde yer aldığı Trakya Şeker Platformu yarın Lüleburgaz’de şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı miting düzenleyecek. Alınan karar gereği köyler gezilirken, mahalle ve kahve toplantılarıyla halka mitinge katılım çağrısı yapılıyor. Bildiri, el ilanı dağıtılıyor, afişler asılıyor. Özelleştirmenin tekellerin çıkarına, halkın zararına olduğunu dile getiren Trakya Şeker Platformu bileşenleri, NBŞ’nin önünü açması nedeniyle başta çocuklar olmak üzere halk sağlığını tehlikeye atan özelleştirme kararından vazgeçilmesini istiyor. 31 Mart’ta da Pankobirlik’in çağrısıyla, Alpullu’da büyük bir miting düzenlenecek. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Mart 2018 05:14

