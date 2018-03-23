İzmir'de gözaltına alınan sendikacılar serbest bırakıldı

İzmir'de geçtiğimiz hafta sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Tüm Bel-Sen ve Eğitim Sen üyeleri serbest bırakıldı.

İzmir'de sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek bir hafta önce gözaltına alınan 3 KESK'li bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

İzmir'de geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlar sonucu evlerinde gözaltına alınan KESK'e bağlı sendikaların 3 yöneticisi hakim karşısına çıktı.

Terörle Mücadale Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri biten Tüm Bel-Sen İzmir Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı, Şube Yöneticisi Recep Temel ve Eğitim Sen İzmir 6 Nolu Şube Kadın Sekreteri İdil Uğurlu adliyeye sevk edildi. Yine gözaltına alınan Eğitim Sen üyesi Abdülkerim Akdeniz'in ifade işlemleri ise sürüyor.

İzmir’de sendikacılar gözaltına alındı

SENDİKAL FAALİYETLERİ SORULDU

Edinilen bilgilere göre sorgu sırasında KESK üyelerine suçlama olarak yaptıkları sendikal faaliyetler gösterildi. Suç olarak gösterilen çalışmalar arasında referandum sürecinde dağıtlan 'hayır' bildirileri ve afişleri, eylemlerde atılan sloganlar, Man Adası ile ilgili dağıtılan "Aynı gemide miyiz?" başlıklı bildiriler bulunuyor. Bu faaliyetler kapsamında sendikacılara, "cumhurbaşkanına hakaret" ve "devleti aşağılama" gibi suçlamalar yöneltildi.

SAVCI ADLİ KONTROL İSTEDİ

Savcı, sendikacıların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını isteyerek nöbetçi hakime sevk etti. Hakim ise ifade işlemlerinin ardından adli kontrole gerek duymayarak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Sorgu işlemleri sırasında KESK'e bağlı sendikaların yöneticileri ve üyeleri adliyede bekledi. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 22:46

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