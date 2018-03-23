Hakkari'de 30 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari Valiliği, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölgede 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Hakkari'de, kent merkezi ile 3 ilçedeki 30 bölge, 14 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, son zamanlardaki saldırıların, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 30 bölge, 25 Mart 2018 günü saat 00:00:01’den 08 Nisan 2018 günü saat 23:59:59’a kadar, 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup; vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır." (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 22:09

www.evrensel.net