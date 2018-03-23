Bitlis'te sosyal medya tutuklaması

Bitlis'te sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bitlis'İn Tatvan ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden ‘Terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği' suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis Valiliği, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Tatvan ilçesinde düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçlaması ile 20/03/2018 tarihinde 2 şahsa yönelik Bitlis ili Tatvan ilçesinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde yakalanan A.T. çıkarıldığı mahkemece Adli Kontrol Şartıyla serbest kalırken, M.C.A. ise tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderilmiştir." denildi. (Bitlis/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 21:50

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