Avrupa en çok radyoya en az sosyal medyaya güveniyor

Euroborameter’ın anketi kapsamında, 26 binden fazla AB vatandaşına sahte haber hakkındaki kanaatleri ve haber kaynaklarına olan güvenleri soruldu.

Sahte haberler ve çevrimiçi dezenformasyonun yayılımı üzerine Avrupa Birliği çapında yapılan araştırmanın ilk bulguları yayımlandı. Sonuçlara göre Avrupa en çok radyoya en az ise sosyal medyaya güveniyor.

Euroborameter’ın anketi kapsamında şubat başında, 26 binden fazla AB vatandaşına sahte haber hakkındaki kanaatleri ve haber kaynaklarına olan güvenleri soruldu. İlk sonuçlar, katılımcıların yüzde 83’ünün sahte haberleri demokrasiye karşı bir tehlike olarak algıladığını gösterdi.

Araştırmanın dikkat çeken bulguları şu şekilde sıralanabilir:

Katılımcılar geleneksel medyayı en güvenilir haber kaynağı olarak görüyor: Radyo yüzde 70, televizyon yüzde 66, gazete ve haber dergileri yüzde 63 oranlarında güvenilir bulundu. Katılımcıların yüzde 37’si hemen her gün sahte haberler ile karşılaşıyor ve bu kişilerin yüzde 71’i sahte haberleri tanımlamakta güçlük çekmiyor. Yüzde 85’lik bir kesim sahte haberleri ülkelerinde problem olarak görüyor ve yüzde 83 de genel olarak demokrasi adına bir problem olduğunu düşünüyor.

Sahte haberlerin yayılmasını engellemekte gazetecilerin (yüzde 45), resmi yetkililerin (yüzde 39) ve basın-yayın yöneticilerinin (yüzde 36) ana sorumluluğu üstlenmesi gerektiği düşünülüyor. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 20:06

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