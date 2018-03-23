Din Kültürü öğretmeni cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

Diyarbakır’da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Din Kültürü öğretmeni açığa alındı.

Diyarbakır Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir okulda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni E.Y. 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla önce hakkında soruşturma başlatıldı sonra açığa alındı. Okulun rehberlik öğretmeninin, cinsel istismar olayıyla ilgili tutanak tutup İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermesi üzerine E.Y. açığa alındı. Hakkında soruşturma da başlatılan E.Y., bugün okula gelen polislerce gözaltına alındı.

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Cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenin emniyetteki işlemleri devam ederken, taciz edildikleri iddia edilen öğrencilerin de psikolog, avukat ve savcı kontrolünde Çocuk İzleme Merkezi’ne götürüldüğü öğrenildi.



Olayla ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müfettiş görevlendirdiği de belirtildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 19:41

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