Dersim’de yaşamını yitiren oğlunun cenazesini alabilmek için 90 gün boyunca açlık grevine giren Kemal Gün gözaltına alındı.

Dersim kırsalında yaşamını yitiren oğlu Murat Gün’ün cenazesini alabilmek için açlık 90 gün boyunca grevine giren 70 yaşındaki Kemal Gün gözaltına alındı. Erzincan'da kaldığı evinde gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürülen Gün'ün, gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.



Açlık grevinin 90’ıncı gününde oğlunun kemiklerinin kendisine verileceği taahhüt edilince eylemini sonlandıran Gün daha sonra hastaneye yatırılarak tedavi edilmişti. (Dersim/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 19:36

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