Baraj inşaatında 1000 işçi iş bıraktı

Bingöl'de kurulu Aşağı Kale köyü barajı inşaatında çalışan 1000’e yakın işçi uzun çalışma saatlerinden dolayı iş bıraktı.

Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Aşağı Kale köyü barajında çalışan 1000’e yakın işçi uzun çalışma saatlerinden dolayı iş bıraktı.

Cengiz Özaltın ortaklığı Kalehan Enerji şirketine bağlı şantiyede çalışan işçi Evrensel'e bilgi verdi. Günde 12 saatten daha fazla çalıştıklarını dile getiren işçi, “Bu durumun düzeltilmesi gerektiğini defalarca söyledik. Şantiye şefi, proje müdürü geldi kesinlikle saatler değişmeyecek dedi. Sabah yedi akşam yedi çalışıyoruz. Çalışma saatler fazlaydı. Bu yüzden iş bıraktık” dedi.

21 Mart günü iş bıraktıklarını söyleyen işçi, “İş bıraktıktan sonra jandarmalar şantiyeye geldi. Ve asılsız iddialar söyledi. İşçiler Newroz kutluyormuş, iş bırakmaya katılmayan işçilerin eve gitmesine izin vermiyormuşuz. Biz de hayır biz haklarımız için iş bıraktık dedik” diye konuştu.

Şirket ve işçiler arasında yapılan görüşmelerde sonuç çıkmadığını aktaran işçi, şirket yönetiminin pazartesi gününe kadar tatil ilan ettiğini söyledi. Karakolluk olduklarını belirten işçi pazartesiden itibaren iş bırakmaya kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Foto: Arşiv

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 19:27

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