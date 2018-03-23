ILO çalışanları ücret kesintisine karşı grevde

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışanları, ICSC tarafından yapılan yüzde 7.5’lik ücret kesintisine karşı greve çıktı.

İlyas COŞKUN

Paris

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışanları, ücret kesintisine karşı greve çıktı. Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren ve çalışanlarla ilgili kural ve şartları düzenleyen Uluslararası Kamu Hizmetleri Komisyonu (ICSC) tarafından yapılan yüzde 7.5’lik ücret kesintisine yanıt grev oldu.

Sendikalar, istişare yapılmadan ücret kesintisinin kendilerine dayatıldığını ve kesintiye gerekçe gösterilen geçim hesaplamasının yanlış olduğunu belirtiyor. Uluslararası Kamu Çalışanları Federasyonu (PSI) ve Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) da kendi internet sitelerinden yaptıkları açıklamalarla ILO çalışanlarının grevini desteklediğini duyurdu.

ILO Yönetim Kurulu’nun kararı ise işçilere açık bir destek vermekten uzak kaldı. Tek taraflı karar verilmesini eleştiren Yönetim Kurulu, diğer yandan bu ücret kesintisini önleyemeyeceği ve sadece sosyal diyaloğun ilkelerine uygun bir görüşme süreci için çağrıda bulunabileceği belirtildi.

ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow yaptığı açıklamada, ICSC tarafından alınan tek taraflı kararın, ILO’nun örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını tanıyan 98 nolu sözleşmesinin açık bir ihlali olduğunu vurguladı. BM’nin kendi koyduğu standarlara karşı geldiğini ifade eden Burrow, BM içinde yasa ve kurallara saldırıya göz yumulmasının, benzer girişimlerin her kurum ve ülkeye yayılmasına sebep olabileceğini belirtti.

ILO Yönetim Kurulundaki işçi grubunun başkanı Catelene Passchier de yaptığı açıklamada ILO bünyesindeki işçi temsilcilerinin, greve giden ILO çalışanlarını net bir şekilde desteklediğini ifade etti.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 17:47

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