GÜNDEM ÖZEL - 23 MART 2018 İnternete RTÜK ve BTK denetimi yasası ne getiriyor?
RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, internete getirilen çifte denetim yasasının detaylarını anlattı.
RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, internetteki görsel yayınlara dönük getirilen RTÜK ve BTK denetimi yasasını değerlendirdi. Yasanın detaylarına ilişkin bilgi veren Demirdöğen, yasanın yürürlüğe girmesiyle nelerin değişeceğini, neler yapılması gerektiğini anlattı. (EVRENSEL WEB TV)Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 18:29
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