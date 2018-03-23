Taşeron sınavından kıyım çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden ANFA, 1086 taşeron işçinin yaklaşık yarısını sınavlarda başarısız saydı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinden ANFA’ya hizmet veren taşeron şirketlerde çalışan taşeron işçiler “şirkete geçiş” sınavında kıyıma uğradı. 1086 taşeron işçinin yaklaşık yarısı sınavlarda başarısız sayıldı. Tüm soruları doğru yanıtlayan işçilerin bile başarısız sayıldığı sınav, sözlü ve uygulamalı yöntemle yapıldığı için sınav komisyonu istediği işçiyi başarılı, istemediği işçiyi başarısız saydı. Oysa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu işle alakalı basit bir sınav yapılacağını belirtmiş, “Göz korkmasın” demişti.

467 İŞÇİ BAŞARISIZ SAYILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi (belediye şirketi) olan ANFA’ya hizmet veren taşeron işçiler, belediye şirketine (ANFA’ya) geçmek için sınava alındı. Sınav uygulamalı ve sözlü yapıldı. Ancak sonuçlar açıklandığında işçiler büyük şoka uğradı. Toplam 1086 işçiden 43’ü sınava katılmazken, 2’si emekliliğe hak kazandığı için sınava alınmadı. Sınava giren 1041 işçiden 467’si başarısız; 574’ü başarılı sayıldı.

GAZETEMİZ UYARMIŞTI

Gazetemiz, 2 Ocak 2018 günü “Taşerona kadroda tek kriter keyfiyet” manşetiyle çıkmıştı. Haberimizde taşeron işçilere yapılacak yazılı sınavlarda başarılı olma kriterinin 100 üzerinden 50 puan olduğu, ancak uygulamalı ve sözlü sınavlarda herhangi bir objektif kriter getirilmediğine dikkat çekilmiş; takdirin tümüyle sınav komisyonlarına terk edildiği vurgulanmıştı.

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BAŞARILI İŞÇİYİ BAŞARISIZ SAYDILAR

Gazetemizin dikkat çektiği bu keyfiyet, ANFA’da da yaşanmış oldu. Uygulamalı ve sözlü sınav yapılırken; işçilerin başarılı olup olmadığına ANFA bünyesinde kurulan sınav komisyonu karar verdi. Gazetemize konuşan taşeron işçiler, sözlü sınavda sorulan soruları doğru yanıtladıkları; uygulamalı sınavda ise istenilen her şeyi yapmalarına rağmen sınavda başarısız sayıldıklarını ifade etti.

İŞÇİLER İTİRAZ EDECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 1 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre işçilerin sınav sonuçlarına itiraz etme hakkı var. İşçiler Ankara Valiliği bünyesinde kurulan Sınav İtiraz Komisyonu’na itiraz etmeye hazırlanıyor. Komisyon itirazları inceleyerek, işçilerin itirazlarını haklı görürse işçiler belediye şirketine geçmeye hak kazanacak. Ancak uygulamalı ve sözlü sınavlarda herhangi bir sınav kâğıdı olmadığı için Sınav İtiraz Komisyonu’nun itirazları nasıl inceleyeceği merak konusu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 17:25

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