Emek Partisi Ayvalık ilçe örgütünden istismara karşı imza kampanyası

Emek Partisi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çocuk istismarı ve tacizlerine karşı imza kampanyası başlattı.

Emek Partisi (EMEP) Ayvalık ilçe örgütü açtığı bir stant ile çocuk istismarı ve tacizlerine karşı imza kampanyası başlattı.

Ayvalık’ta açılan stant sırası ile diğer ilçeler Edremit, Burhaniye, Bandırma ve Balıkesir il merkezinde de devam edecek. Emek Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Musa Metin, başta çocuk ve kadınlar olmak üzere doğa ve hayvanlara karşı uygulanan her türlü istismara karşı toplumda bir duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarına vurgu yaptı. (Balıkesir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 15:39

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