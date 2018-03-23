Diyarbakır'da gözaltına alınan TTB ve SES yöneticileri için açıklama

Diyarbakır Tabip Odası yaptığı açıklama ile, 20 Mart'tan bu yana gözaltında tutulan TTB ve SES yöneticilerinin serbest bırakılmasını istedi.

Diyarbakır Tabip Odası, Eş Başkanı Şerif Demir ve SES Şube Eş Başkanı Recep Oruç ve Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus’un 20 Mart’tan bu yana gözaltında olmalarına ilişkin basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı(THİV) yöneticilerinin yanı sıra Sosyal Hizmet Derneği de destek verdi. Yapılan açıklamada gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklama öncesi konuşan Diyarbakır Tabip Odası eski yöneticilerinden Mahmut Ortakaya, özgürlük ve sağlığı birlikte işlediklerini vurgulayarak, “Sağlıktan tasarruf ölümü, özgürlükten tasarrufun esareti getireceğini savunduk “ dedi.

Basın açılamasını yapan Diyarbakır Tabip Odası Eş Başkanı Semra Güzel, “Biz hekimler hiçbir ayrım gözetmeden, insanların temel yaşam hakkını savunmak, ölüm yaralanma ve hastalıkları tedavi etmek, toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için çaba harcarız. Dünyanın herhangi bir yerinde toplu yaşama alanlarında yapılan silahlı çatışmalardan sağlık hizmet sunucuları olumsuz etkilenebilir ve aksamalar olabilir”diye konuştu.

‘ADİL, EŞİT ÖZGÜR YAŞAM DİLİYORUZ’

Hekimlerin her koşulda yaşam ve sağlık hakkından yana olduklarını dile getiren Güzel, “Bundan dolayı her türlü silahlı gücün kullanıldığı durumları toplum sağlığına zararlı olarak görür ve barışın acilen tesis edilmesini talep ederiz. Anayasamızın 26.maddesi ‘ Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir’ demektedir” dedi. Gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen Güzel, “Ülkemizde ve dünyada herkes için savaşsız, huzurlu sağlıklı, eşit, adil ve özgür bir yaşam diliyoruz” dedi.

‘CİDDİ VE KAYGI VERİCİ BİR NOKTADAYIZ’

Güzel’in ardından söz alan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici çok ciddi ve kaygı verici bir noktada olduklarını aktararak, “Kurumlar ya işlerini yapacak ya da devletin bu kurumları kapatması gerekiyor. İnsanların düşüncesini açıklamasının, kurumlarında ki çalışmalara katılmasının önündeki engelleri kaldırın. Bu yapılanlar Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmelere aykırıdır. Şiddet içermediği sürece insanlar düşüncelerini ifade edebilmelidir. Diyarbakır’da ki tüm kurum temsilcilerinin yeri yurdu gerek emniyet gerekse devlet tarafından bilinmektedir. Buna rağmen evleri basılarak kurum temsilcilerinin gözaltına alınması korku yaratmaya dönüktür. Gözaltında ki kurum temsilcileri derhal serbest bırakılmalıdır”diye konuştu.

Kurum temsilcileri açıklamadan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gözaltı gerekçesini soran gazetecilere kurum temsilcileri gözaltı gerekçesini bilmediklerini söyledi. (Diyarbakır/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 15:32

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