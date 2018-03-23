23 yıl hapis cezası alan imam istismarda bulunduğu yeğenini suçladı

Erzurum'da yeğenine tecavüz eden 42 yaşındaki Eski İmam Abdulkadir İ, yeğeni için 'O da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu' dedi.

Erzurum’da, yeğenine istismarda bulunup, doğan çocuğun DNA raporu ile babası olduğu belirlenen 42 yaşındaki Eski İmam Abdulkadir İ. ‘Nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde tehdit’ suçlarından 23 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. ‘İyi hal’ indirimi uygulanmayan Abdulkadir İ., “Ben ne kadar suçluysam o da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu” dedi.

‘BEN İMAMIM, SANA KİMSE İNANMAZ’

Muş’un Malazgirt ilçesinde görevli İmam Abdulkadir İ, Elazığ’a kaçmak isterken yakalandı ve 11 Ağustos 2017’de tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkındaki şikayeti öğrendikten sonra görevinden istifa eden Abdulkadir İ. karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Hazırlanan iddianamede, tecavüze uğrayan genç kızın şikayet dilekçesine de yer verildi. Dayısı Abdulkadir İ’nin kendisine 2016 yılında tecavüz ettiğini belirten genç kadın, tehditler nedeniyle bunu kimseye anlatamadığını söyledi. 9 Mayıs 2017’de başka bir şehirde özel bir hastanede doğum yaptığını anlatan genç kadın, Abdulkadir İ’nin kendisine tecavüz ettiğini, ardından “Bu yaşadıklarını kimseye anlatmayacaksın. Anlatırsan seni öldürürüm, yaşatmam. Zaten kimse sana inanmaz, ben imam olduğum için herkes bana inanacaktır. En sonunda sen suçlu çıkarsın” dediğini aktardı.

‘O DA BENİM KADAR SUÇLU’

Önceki gün görülen karar duruşmasında Abdulkadir İ. tutuklu bulunduğu Elazığ’daki cezaevinden ses ve görüntülü bilişim sistemi ile katıldı. Abdulkadir İ, “Ben ne kadar suçluysam, o da beni tahrik ettiği için en az benim kadar suçlu. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.Mahkeme heyeti, Abdulkadir İ’yi ‘zincirleme şekilde tehdit’ suçundan 1 yıl 3 ay, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan ise önce 15 yıla hapis cezasına mahkum etti. Abdulkadir İ’nin eylemi yeğenine karşı yapması nedeniyle cezayı yarı oranda arttırarak 22,5 yıla çıkardı. (Erzurum/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 15:29

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