Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının biletleri tükendi

Türkiye-İrlanda Cumhuriyeti maçının biletleri tükendi

    • 23 Mart 2018 15:21

    Türkiye Futbol Federasyonu, İrlanda Cumhuriyeti ile bu akşam yapılacak hazırlık maçının biletlerinin tükendiğini duyurdu.

    A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile bu akşam yapacağı hazırlık maçının bilet satışı sona erdi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tükenmesi nedeniyle internet üzerinden ve gişelerden yapılan satışın sona erdiği ifade edildi. (SPOR SERVSİ)

    Foto: DHA

    Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 15:25
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