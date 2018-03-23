G9 olarak bilinen gazetecilik örgütleri ‘Aydın Doğan sendikasızlaştırdı, Demirören gazetecisizleştirecek. Basın özgürlüğü için mücadeleye devam’ dedi.

G9 olarak bilinen gazetecilik örgütleri Doğan Medya Grubu’nun Erdoğan Demirören’e satılmasına ilişkin olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, Doğan Medya Grubunun satışının Ekonomik bir gelişme değil toplumu ilgilendiren önermli bir siyasi bir kırılma olduğu vurgusu yapan basın örgütleri, “Bu tüm topluma opluma sus işaretidir. Aydın Doğan sendikasızlaştırdı, Demirören gazetecisizleştirecek. Basın özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ ), Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) imzası ile yayımlanan açıklamada, tüm topluma baskı, medyaya sansür, basın çalışanına işsizliği reva görenlere karşı herkese örgütlü mücadele çağrısı yapıldı.

TÜRKİYE BASINI YENİ BİR DÖNEME GİRMİŞTİR

Türkiye’de basının yeni bir döneme girdiği tespitine yer verilen açıklamada şu ifadeler dikkat çekti: “ Yalnızca medyayla değil siyasal gündemle, yalnızca bugünle değil tarihle ilgili, belki de en önemli gelişmelerden biri yaşanıyor. Türkiye’nin en büyük yayın grubu olan Doğan Yayın’ın bütün kurumlarıyla Demirören’e satılmış olması, ülkenin içinde bulunduğu koşullar düşünüldüğünde medyanın şimdikinden çok daha büyük bir baskı, sansür ve işsizlik dalgasının içine sürükleneceği anlamına geliyor. Görülmektedir ki AKP, hedeflediği istibdat rejimine, ceza davalarıyla habercilik yapan basın kuruluşları ve gazetecileri susturarak, internet yayıncılığını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu denetime alarak erişemeyeceği düşüncesiyle kendisine destek yarışında biraz olsun geride kalanlara dahi tahammül göstermeyerek yarışın hızını iyice artırmaktadır.Önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde gerçekleşen bu satış, sadece iktisadi bir gelişme değil aynı zamanda tüm toplumu ilgilendiren siyasi bir kırılmadır.”

SADECE MEDYAYA DEĞİL TÜM TOPLUMA SUS İŞARETİ

Açıklamada, gazetecilerin sendika mücadelesini engelleyen kişinin Aydın Doğan olduğu ifade edilerek, “Basında sendikasızlaştırmayı başlatan Aydın Doğan’ın şirketlerini satın alan Demirören’in, basında gazetecisizleştirmeyi başlatması şaşırtıcı olmayacaktır. Basının yeni amirali Demirören’in yine Doğan’dan 2011 yılında satın aldığında yaklaşık bin çalışanı bulunan Milliyet ve Vatan gazetelerinden 600 kişiyi çok kısa sürede işten attığı hatırlanacak olursa, önümüzdeki günlerin aynı zamanda yüzlerce işsiz basın çalışanı yaratacağını tahmin etmek zor değil” denildi.

Yaşanan gelişmeler için “Türkiye için çok daha anti-demokratik koşullar, medya için daha fazla sansür, baskı ve şiddet, basın emekçilerinnin işsizliği” değerlendirmesi yapan gazetecilik örgütleri açıklamalarında, “Gazeteci ve gazetecilik örgütleri olarak, başta toplumun susturulmasına, geleceğimizin cendere altına alınmasına, gazetecilerin işlerinden edilmesine ve basın özgürlüğüne karşı mücadelemizi daha da güçlü sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerin ekonomik, siyasi ve mesleki mücadele ihtiyaçları için gerekenleri bir arada ve kararlılıkla yerine getirmek için çalışacağız Çok kısıtlı da olsa AKP dışında başka seslere de yer verilen ve medya içinde denge unsuru olan bir yayın grubunun ortadan kaldırılması, sadece medyaya değil aynı zamanda tüm topluma verilen bir sus işareti ve tehdit anlamı taşımaktadır” ifadelerine yer verdi. (MEDYA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 15:08

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