Baydemir’in cezası onandı
Antep Bölge Adliye Mahkemesi HDP’li vekil Osman Baydemir’e ‘polise hakaret’ gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.
Antep Bölge Adliye Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Osman Baydemir'e “polise hakaret” suçundan Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onadı. Bölge Adliye Mahkemesinin 9. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya Baydemir ve avukatı katılmadı. Karara yapılan itirazı değerlendiren heyet, Baydemir'e hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onadı.
Baydemir'in vekilliği, hakkındaki kesinleşmiş cezanın tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunması durumunda düşürülecek.
NE OLMUŞTU?
Osman Baydemir hakkında, 2012 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı’yken, valilik önünde polislere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. (Antep/MA)