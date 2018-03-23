Avrupa Birliği, Rusya’daki büyükelçisini geri çağırdı

Avrupa Birliği, İngiltere’deki eski Rus ajanına yönelik saldırı sonrası Moskova’daki diplomatik temsilcisini geri çağırdı.

Avrupa Birliği (AB), Rus eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından Moskova'daki diplomatik temsilcisini istişareler için geri çağırdı.

BBC’nin haberine göre Brüksel’deki zirvede bir araya gelen liderler, İngiltere'deki sinir gazı saldırısının ardında “Büyük olasılıkla Rusya’nın bulunduğu ve elle tutulur başka bir açıklama olmadığı” konusunda görüş birliğine vardı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Ortak güvenliğimize karşı bu ciddi meydan okuma karşısında Birleşik Krallık ile koşulsuz dayanışma içindeyiz" denildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Salisbury kentinde yaşanan olayla ilgili olarak "Bu, Rusya'nın Avrupa'ya karşı saldırganlığının bir örneği" dedi.

Theresa May, saldırıda Noviçok türü bir kimyasal kullanıldığı ve bu gazı Rusya'nın son 10 yılda ürettiğinin bilindiğine yönelik ellerinde bulunduğunu söylediği kanıtları AB liderlerine sundu.

May, AB açıklamasını ise memnuniyetle karşıladığını söyledi ve “Sınırlara saygı duymayan ve değerlerimizi tehdit eden Rusya'ya karşı birlikte duruyoruz” ifadelerini kullandı.

RUSYA, SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Rusya ise Skripal ve kızına karşı saldırıyla bir ilgisi olmadığını savunuyor.

4 Mart'taki saldırının ardından hastaneye kaldırılan Skripal ve kızı Yulia'nın durumu kritik.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Alexander Yakovenko, İngiltere'nin Rusya'yı “Kanıt olmadan suçladığını ve ülkesinin bunu kabul etmeyeceğini” söyledi.

Olayı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) mensubu uzmanlardan oluşan bir heyet inceleyecek.

İngiltere tarafından kullanılan sinir gazını bağımsız bir gözle inceleyip tespit etmesi amacıyla davet edilen heyet bu hafta İngiltere'ye geldi.

Gazın laboratuvar incelemesinin sonuç vermesinin en az 2 hafta sürmesi bekleniyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 13:46

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