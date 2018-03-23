‘İktidar polislere ‘yargılanmayacaksınız’ mesajı veriyor’

Ethem Sarısülük’ün avukatı Kazım Bayraktar, “Siyasi iktidar, polislere ‘Yargılanmayacaksınız, ceza almayacaksınız, rahat olun’ mesajı veriyor” dedi.

Polis tarafından öldürülen Ethem Sarısülük’ün avukatı Kazım Bayraktar, “Siyasi iktidar, polislere ‘Yargılanmayacaksınız veya ceza almayacaksınız, rahat olun’ mesajı veriyor” dedi.



Gezi direnişi sırasında 1 Haziran 2013 günü, Kızılay’da, Ethem Sarısülük’ü silahıyla öldüren polis Ahmet Şahbaz’a verilen 10 bin 100 TL para cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen davada polis Şahbaz'a verilen para ceza 15 bin 200 TL’ye yükseltildi. Sarısülük ailesi avukatı Kazım Bayraktar, “Yargıtay’ın verilen hapis cezasını bozmasından yerel mahkemenin bunu para cezasına çevirmesi hukuk dışılığın dışında gayri meşru bir hal almıştır” dedi.



Sarısülük’ün vurulması olayının savcılık soruşturma aşamasından dava aşamasına kadar çok sayıda gayrimeşru olay yaşandığına dikkat çeken Bayraktar, “Daha önce hapis cezası veren mahkeme başkanının rütbesi indirilerek, başka bir yere tayin edilmesi. O mahkemede hapis cezası isteyen savcının tutuklanması gibi davanın nakli aşamasında çok garabet diyebileceğimiz işlemler yapıldı” dedi.

Ethem Sarısülük’ü öldüren polisin cezası 15 bin TL’ye çıkarıldı

İKTİDAR POLİSLERE ‘YARGILANMAYACAKSINIZ’ DİYOR

Bayraktar, davanın bütününe bakıldığında siyasi iktidarın doğrudan yargı üzerinde baskı oluşturduğunu vurguladı. Bayraktar, “İktidarın polis teşkilatının halka karşı işleyeceği suçlar konusunda yargıya doğrudan müdahalesi vardı. Bundan sonra daha da çok olacak. Bu anlamda polislerin insan hakları ihlali şeklinde ifade edebileceğimiz işkence ve cinayet suçlarında polislere siyasi olarak şu teminatı vermeye çalışıyor; ‘yargılanmayacaksınız veya ceza almayacaksınız, rahat olun.’ Bu söylediğinin de sonuç vermesi için polislerin yargılandığı davaya doğrudan müdahale ediyor” diye konuştu.

Ethem Sarısülük’ü öldüren polise para cezası verildi

‘ETHEM OLAYLAR SIRASINDA VURULDU YA KEMAL KURKUT?’

Sarısülük’ün davasında kamera görüntülerinde her şeyin açık olmasına rağmen sonucun para cezası olduğunu dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti: “İstanbul’da aile evine girdi, arama yapacak, çekti silahını Dilek Doğan’ı göğsünden vurdu. Diyarbakır’da bir yıl önce Kemal Kurkut’un öldürülmesi. Belden yukarısı çıplak polis önüne katmış kovalıyor, kovalarken de vuruyor, öldürüyor. Bundan dolayı polis tutuklanmıyor. Bunların ne suçu vardı. Kemal Kurkut, belden üstü çıplak. Dilek Doğan hiçbir şey yok, evine girip, vuruyorsun.”

DAVA DA NELER OLDU?

1 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemlerine destek amacıyla Kızılay Meydanı'nda yapılan protesto sırasında Ethem Sarısülük’ü silahıyla vuran polis Ahmet Şahbaz, tutuklanmış ve Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde “olası kastla adam öldürme” suçundan yargılanarak, 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası almıştı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı usulden bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Güvenlik gerekçesiyle Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada 19 Aralık 2016 tarihinde sanık polis Ahmet Şahbaz, “Taksirle ölüme neden olma” suçunu işlediği sabit görüldü. Suçun işleniş biçimi, sanığın taksire dayalı kusurun derecesi, meydana gelen zararın ağırlığı göz önüne alınarak sanık polis Şaşmaz’a 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti tarafından yapılan indirimlerle 1 yıl 4 ay 20 gün düşürülen hapis cezası, heyet tarafından 10 bin 100 TL adli para cezasına çevrildi. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen adli para cezası kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce az bulunarak yeniden bozuldu. Yapılan yeniden yargılamada ceza 5 bin 100 TL artırıldı. (Ankara/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 13:43

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