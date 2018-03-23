Avustralya’da 150’ye yakın balina, sahile vurdu. Büyük bir kurtarma çalışması başlatılırken yetkililer köpek balığı alarmı verdi.

Avustralya’nın batısında 150 civarında balina sahile vurdu.

Kıyıdaki balinalar ilk olarak Perth’in 300 km güneyindeki Hamelin koyunda avlanan balıkçılar tarafından görüldü.

Kapsamlı bir kurtarma çalışması başlatılırken BBC’nin haberine göre Batı Avustralya bölgesi yetkilileri kıyıya vuran hayvanların yarısının zaten ölmüş olduğunu açıkladı. Doğayı koruma görevlileri sağ kalanları kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Avustralya Radyo Televizyon Kurumu onlarca kurtarma görevlisinin kıyıda balinaların yanında olduğunu bildirdi.

Biyoçeşitlilik ve Doğayı Koruma Dairesinden Jeremy Chick “Hayvanların ne kadar güçlü olduğu, havadaki rüzgar ve nem oranı gibi faktörler onları tam olarak ne zaman denize itebileceğimizi belirleyecek” dedi.

NEDEN KIYIYA VURDUKLARI BİLİNMİYOR

Yetkililer kıyıya vuranların kısa yüzgeçli pilot balinalar olduğunu ve bunun daha önce de topluca kıyıya vurabilen bir tür olarak bilindiğini aktardı.

Bilim insanları balinaların neden kıyıya vurduklarını anlayabilmiş değil.

Uzmanlar balinaların hasta ya da yaralı olduklarında veya yollarını şaşırdıkları için kıyıya vurabildiklerini söylüyor.

Bazen kıyıya vuran hayvanların imdat sinyalleri vermesi nedeniyle başka balinaların da gelip kıyıya vurabildiği biliniyor.

Balinaların kıyıya vurması açısından en büyük vaka 320 uzun yüzgeçli balinanın mahsur kaldığı 1996 yılında yaşandı.

KÖPEK BALIĞI UYARISI

Yetkililer, bölgede aynı zamanda köpek balığı alarmı vererek insanları denizden uzak durmaya da çağırdı.

Batı Avustralya balıkçılık dairesi tarafından yapılan açıklamada “Ölen ve can çekişen hayvanların köpek balıklarını sahilin bu bölgesine cezbetmesi muhtemel” dedi.

KISA YÜZGEÇLİ PİLOT BALİNALAR

Kısa yüzgeçli pilot balinalar genellikle tropikal bölge yakınlarında yaşıyor ve 5 metreye kadar büyüyebiliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 13:43

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