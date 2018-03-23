Çemaş şeker fabrikası ihalesine katılmaktan vazgeçti

Şeker Fabrikaları'nın özelleştirme ihalelerine katılacağını açıklayan Çemaş Döküm, yaptığı incelemenin ardından kararından vazgeçti.

Çemaş'dan geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili dosyanın Özelleştirme Dairesinden alınması ve fabrikanın satın alınmasına yönelik tetkikat ve çalışma yapma konusunda Genel Müdür Hüseyin Özel'in yetkilendirildiği duyurulmuştu.

Habertürk’te yer alan habere göre, bugün yapılan açıklamada ihaleye katılmaktan vazgeçildiği duyuruldu. Çemaş açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün toplanan yönetim kurulumuz, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sürecinde incelenen özelleştirme dokümanı, Kırşehir Şeker Fabrikasında yapılan tam gün bilgilendirme çalışması ve danışmanımız Finans İnvest'ten alınan bilgileri bir bütün halinde değerlendirmiş ve bahse konu ihaleye katılmama kararı almıştır.”

'Özelleştirmeye karşı şeker işçilerinin yanındayız'

Çemaş, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Türkşeker'in 14 fabrikasının özelleştirilmesi için ihale sürecinin başlatıldığını açıklamasının ardından ihaleye ilgisini resmen açıklayan tek firmaydı.

14 şeker fabrikasının satışına ilişkin ihaleler Nisan ayında yapılacak. Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan'a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan'a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan'a kadar teklif verilebilecek. (HABER MERKEZİ)

Kastamonu’da şeker eylemi: Şeker fabrikalarında üretim devam etsin

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 13:22

www.evrensel.net