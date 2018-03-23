‘Kısa mesafe’ tartışmasında taksiciye dava açıldı

İstanbul’da taksici ile yolcu arasındaki ‘kısa mesafe’ tartışması mahkemeye taşındı.

İstanbul’da bir taksici ile müşterisi arasında ‘kısa mesafe’ tartışması yaşandı. Tartışmaya başka bir taksici de dahil oldu. Yolcu şikayetçi oldu ve iki taksici hakkında “Birden fazla kişi ile tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, olay şöyle meydana geldi: Beşiktaş’tan eşi ile birlikte taksiye binen Mahmut M., Harbiye’ye gitmek istediklerini söyledi. Taksi şoförü Ayhan T.’nin “Gitmiyoruz, Harbiye’ye dolmuşa binin gidin” cevabı üzerine araçtan inen Mahmut M., aracın plakasının fotoğrafını çekti. Bu sırada Hamut B. isimli bir başka taksi şofönün de katıldığı tartışma büyüdü.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Mahmut M. Şikayetçi oldu. Savcılık Ayhan T. ve Hamut B. hakkında “Birden fazla kişi ile tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Ayhan T. ise ifadesinde, “Başbakanlığın önündeki yolun kapalı olduğunu söyledim. ‘Bana yol tarif edemezsiniz’ diyerek aracın plakasının fotoğrafını çekti” dedi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 13:00

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