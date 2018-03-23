Instagram'da akışa kullanıcı kontrolü, profile hashtag linki geliyor

Instagram'a kullanıcıların akışı istediğinde yenileyebileceği 'Yeni Gönderiler' butonu ve profile hashtag ve hesap linki ekleyebilme özelliği geliyor.

Instagram, akışın beklenmedik bir şekilde otomatik olarak yenilenmesini değil, kullanıcılar istediğinde yenilenmesini sağlayacak “Yeni Gönderiler” butonunu test ettiğini duyurdu. Kullanıcılar sadece bu butona bastıklarında akışın en üstündeki yeni gönderilere yönlendirilecek, basmazlarsa kaldıkları yerden gezinmeye devam edebilecekler.

Instagram, kullanıcılardan alınan geri bildirimlere dayanarak, daha yeni gönderilerin akışta ilk sıralarda görünmesi olasılığının daha yüksek olmasını sağlayacak değişiklikler üzerinde çalıştığını da duyurdu. Bu değişikliklerle akışa daha taze bir his verilmesi ve kullanıcıların önem verdikleri anların kaçırılmaması hedefleniyor.

PROFİLLERE HASHTAG VE HESAP LİNKİ EKLENEBİLİYOR

Instagram’ın resmi olarak duyurduğu bir diğer yeni özellik de profilinizde kendinizi daha detaylı olarak ifade etmenize imkan veriyor. Eskiden sadece bio ve web sitesi linki kullanabildiğiniz profilinize bu yeni özellikle birlikte Instagram’da bulunan hashtagleri ve hesap linklerini de ekleyebiliyorsunuz.

Böylece kullanıcılar en sevdikleri konuları ve içerikleri hashtagler ile belirtirken, diğer hesaplarını da profile ekleyerek öne çıkarabilecek.

Instagram profilinize hashtag ya da hesap linki eklemek istiyorsanız "Profili Düzenle" seçeneği üzerinden linkleri ekleyebilirsiniz. Hashtag eklerken Instagram’ın size öneriler sunduğunu göreceksiniz. (MEDYA SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 13:05

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