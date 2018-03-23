Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi kurşunlandı

Kocaeli Gebze'de Birleşik Metal-İş Sendikası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Sendikanın pencerelerine 3 kurşun isabet etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Birleşik Metal-İş Sendikası kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Sendikanın pencerelerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi, soruşturma başlatıldı.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın, Gebze Hacıhalil Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Gebze şubesi, gece kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kurşunlandı. 4'üncü katta bulunan sendika binasının pencerelerine ateş edildi. Pencerelere 3 kurşun isabet ederken, gece içeride kimse bulunmaması herhangi bir yaralanmayı önledi. Polis olay yerinde incelemede bulunup, soruşturma başlattı. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 11:53

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