Uçurumun kenarındaki okul binasının yıkımına başlandı

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım başladı.

İstanbul'da Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin uçurum kenarındaki binasında yıkım başladı.

Öğrenci ve velilerin karşı çıkmasına rağmen yapımına başlanan AVM inşaatı nedeniyle Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nin hemen yanında uçurum oluşmuştu. Tehlike nedeniyle okul binasındaki eğitime valilik kararıyla 5 Mart'ta ara verildi. Bina boşaltılırken öğrenciler diğer binalara yerleştirildi.

AVM inşaatından dolayı lisenin yanında uçurum oldu

Tehlike oluşturan binanın yıkımına başlandı. 2 iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. Molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor.

Yıkım sırasında binadan toz bulutu yükseliyor. Diğer binalarda ise öğrenciler ders işlemeye devam ediyor. (DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 11:37

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