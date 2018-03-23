Yargıtay, IŞİD'in Niğde Ulukışla saldırısıyla ilgili kararını açıkladı

Yargıtay, IŞİD'in Niğde Ulukışla'daki saldırısıyla ilgili cezaları onadı.

IŞİD’in Niğde Ulukışla saldırısında karar verildi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay, Çendrim Ramadani’ye verilen 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu’ya verilen 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 124 yıl 6 ay hapis cezalarını onadı.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ATEŞ AÇMIŞLARDI

IŞİD’in Türkiye’deki ilk eylemi olarak bilinen Niğde Ulukışla saldırısı, 20 Mart 2014’te meydana geldi. K.Ö.’nün yönetimindeki taksi ile İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yolan çıkan Benyamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri, Ulukışla-Adana Otoyolu’nda rutin yol kontrolü sırasında otomobili durdurmak isteyen güvenlik güçlerine otomatik tüfeklerle ateş açtı.

IŞİD üyeleri, Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban’ı öldürüp, 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi yaraladı. Daha sonra ise gasbettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar’ı öldürerek kaçtı. Çatışmada yaralan IŞİD üyeleri kısa sürede yakalandı.

CEZALAR ONANDI

Şüpheliler, Niğde Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Davanın karar duruşması, 15 Haziran 2016’da yapıldı. Sanıklardan Muhammed Zakiri ile Çendrim Ramadani susma hakkını kullanırken, Benyamin Xu “Ben kimseyi öldürmedim” dedi. Mahkeme, sanık Benyamin Xu’nun 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 179 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezası, Çendrim Ramadani’nin 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 174 yıl 6 ay hapis ile 225 bin TL idari para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti. Mahkeme, Muhammed Zakiri’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 124 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL idari para cezasına, diğer tutuklu sanık Fuad Mövsümöv’ü de 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, diğer tutuksuz sanıklar taksi şoförü K.Ö. ile H.Y., K.Y. ve A.Y.’nin ise beraatına karar verdi.

Karar, temyiz istemi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin mahkûmiyet ve beraat kararlarının onanmasını kararlaştırdı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 11:48

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